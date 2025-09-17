Pd, Pina Picierno silura Franceschini: "Davvero è disposto a farlo pur di vincere?"

"Io penso che Dario Franceschini sbagli lettura: il problema dell’Italia è la polarizzazione eccessiva che crea disaffezione al voto e alla partecipazione perché tutto viene percepito come uno scontro muscolare e identitario fra destra e sinistra. Dario nell’intervista a Repubblica sembra accettare questo schema come immutabile. Per me è la fine della politica. Ma davvero la modernità è mettere insieme tutto e il suo contrario? Il campo largo è fatto da forze che hanno differenze e ambiguità di fondo su temi fondamentali".

Pina Picierno, in un'intervista rilasciata a Repubblica, punta il dito contro chi a sinistra ritiene che per battere Meloni si debba imbracciare la strada del populismo. "Davvero per vincere siamo disposti a cavalcare il populismo più sfrenato in una gara di eccessi con la destra? Oltretutto loro sono più bravi nella propaganda - ha specificato la dem - e noi rischiamo di appiattirci su posizioni e parole d’ordine che non sono le nostre, siamo distanti anni luce, non ci appartengono".