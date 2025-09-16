Pina Piciero, siluro contro Schlein: "Si rimanda il chiarimento con Conte, colpa di chi guida il Pd"

"Credo che si sta continuando a rimandare un chiarimento con Giuseppe Conte . E questa è una responsabilità di chi guida il Partito Democratico . Io non penso, l'ho detto tante volte, che ripetere la formula 'testardamente unitari' o ripetere la parola unità, basti a realizzare l'unità stessa. È possibile tenere insieme cose diverse. È possibile dare al centrosinistra un progetto politico credibile e vincente ma questo passa per un chiarimento che si continua colpevolmente a rimandare. Quando Schlein dice 'è giusto che non siamo d'accordo che l'Ucraina sia stata invasa in maniera criminale', io dico che invece non è giusto . Perché se un partito di centrosinistra non sa riconoscere la resistenza di un popolo che resiste a un esercito oppressore di stampo imperialista, come è quello di Putin, allora non può dirsi una coalizione di sinistra. Questi sono i fondamentali". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno , intervenendo a L'Aria che Tira . Nel mirino, come sempre o quasi, c'è la segretaria, Elly Schlein, contro cui da tempo la Picierno conduce una battaglia senza esclusione di colpi.

Le parole di Picierno arrivano dopo l'intervento di Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano , che aveva messo in dubbio un'alleanza organica con il Nazareno. " Col Pd non siamo alleati , stiamo creando un progetto politico per mandare a casa Meloni - aveva spiegato il leader del M5s -. Abbiamo costruito un progetto nelle regionali, non dichiarando a priori che siamo alleati. Lavoriamo regione per costruire un progetto Non ci possiamo dichiarare alleati, noi siamo una forza diversa, abbiamo una storia diversa dalla Quercia coi cespugli intorno".