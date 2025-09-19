Libero logo
Dritto e rovescio, Bignami contro la Ferrario: "Non state bene, voi siete i cattivi maestri"

di Claudio Brigliadorivenerdì 19 settembre 2025
"Voi non state bene!". Lo ripete una, due, tre volte Galeazzo Bignami, furioso e indignato in studio a Dritto e rovescio, su Rete 4. 

Ospite di Paolo Del Debbio, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera risponde con toni durissimi ai commenti di Tiziana Ferrario, giornalista e storico volto dei tg Rai, che ha appena criticato la premier Giorgia Meloni accusata di alimentare la "macchina dell'odio" e della "violenza politica" contro la sinistra. 

"Questa persona, che prende centinaia di insulti, tutti i giorni, che è sotto scorta, minacce, bruciano i fantocci, la appendono a testa in giù, offendono lei e la figlia di 10 anni e deve pure stare zitta?", protesta Bignami.

"Tutti prendiamo insulti, se lei va a leggere... - replica la Ferrario -. Non è che deve stare zitta, non può alimentare a sua volta l'odio". Ma Bignami è una furia: "Non può neanche dire che questo clima non va bene? Voi non state bene, voi non state bene, ma voi non state bene!", scandisce il deputato tra gli applausi dello studio. 

"Questo giustificazionismo è quello su cui si fonda l'odio di quelle persone", incalza Bignami in uno studio trasformato in una bolgia. "Voi siete i cattivi maestri! Voi siete i cattivi maestri! L'odio che voi alimentate! Non cambiate mai, siete oggi quello che siete stati allora". "Voi lo dice ai suoi amici", risponde la Ferrario ma Bignami non molla di un centimetro: "L'ho ascoltata con molta pazienza ma la pazienza ha un limite. Vergognoso quello che ho sentito proferire da lei. Dovrebbe chiedere scusa, viene aggredita una bambina di 10 anni!". E Del Debbio fatica a riportare la calma.

