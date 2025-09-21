FdI fulmina Landini e Schlein: trova le differenze con Meloni...

Certo, i social si prestano a ragionamenti essenziali, puntuti. Magari semplicistici in alcuni casi. Ma in altri casi semplicemente funzionano. E un esempio relativo a quest'ultima circostanza, quella del post semplice che però funziona, arriva dall'account X di Fratelli d'Italia.

Una scheda, una grafica, che fotografa i fatti italiani degli ultimi giorni. Che marca le differenze tra il governo e il fronte progressista. Nella grafica abbiamo in alto Maurizio Landini, segretario della Cgil, e al suo fianco Elly Schlein, segretaria del Pd.

Il primo, come è noto, ha lanciato una serie di scioperi, bollati come "ideologici" da FdI. Una serie di scioperi nel nome di Gaza: i disagi più imponenti dovrebbero verificarsi lunedì. Dunque Schlein, che annuncia di voler fermare i lavori a Montecitorio, sempre nel nome di Gaza: "Ostruzionismo in Parlamento", ricordano sempre dalle parti di FdI.

Dunque passiamo alla seconda metà della grafica, quella inferiore, su cui campeggia il volto sorridente di Giorgia Meloni. Dunque si ricorda: "Fitch alza il voto all'Italia, il rating sale a bbb+", il riferimento è alla decisione arrivata nella tarda serata di ieri, venerdì 19 settembre, decisione presa dal colosso del rating. Un clamoroso risultato, per l'Italia.

Ecco, insomma: trova le differenze tra la premiata ditta Landini & Schlein e il governo Meloni. Differenze semplici da ravvisare. Ma nel caso si faticasse ancora a decifrare il messaggio ci pensano sempre dalle parti di FdI a renderlo trasparente:: "Chi prova a bloccare l'Italia" (Landini e Schlein) e "chi sblocca l'Italia", Giorgia Meloni.