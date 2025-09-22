Capezzone: "Bloccano l'Italia e Concita De Gregorio è entusiasta"

Molta politica sui giornali di oggi, dalla Pontida leghista ai giovani di Fratelli d'Italia di Fenix. La premier Giorgia Meloni è stata "oggetto di polemiche perché dopo l'evento di Roma ha partecipato a un appuntamento per lanciare la candidatura della cucina italiana come patrimonio Unesco. C'era anche il sindaco Pd Gualtieri, ma c'è stato il collegamento con Mara Venier a Domenica In su Rai1 e dunque parte il circo Schlein: 'Vergogna, parla delle ricette e non parla di Gaza'. Ormai è evidente che qualsiasi cosa faccia la premier scatta la polemica, parlaci di Gaza", ironizza Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero.

E oggi sempre per Gaza "si fermano navi, treni e sottomarini, tutto bloccato. Concita De Gregorio entusiasta su Repubblica - sottolinea il direttore editoriale di Libero -. Considerazioni sagge, invece, dalla parte opposta quelle di Roberto Arditti sul Tempo".

Riconoscimento della Palestina, prosegue la Gran Bretagna di Starmer e Hamas festeggia. "Se la Lega araba nelle scorse settimane aveva chiesto di deporre le armi e rilasciare gli ostaggi, quanto più Hamas incassa questi risultati politici tanto meno sarà indotta a più miti consigli", riflette Capezzone che poi conclude la sua introduzione.

Il tema dominante "e più commovente" del giorno è però il funerale di Charlie Kirk. "Folla strabocchevole in Arizona, a Glendale servono due arene per contenerla. C'erano il presidente americano Donald Trump, il suo vice JD Vance, Elon Musk ed Erika, la vedova di Kirk. Vedremo il tono sprezzante su alcuni giornali, da Il Domani a La Stampa e Repubblica".