Pro Pal, Mattarella chiama Piantedosi: "Solidarietà alle forze dell'ordine"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi per esprimergli solidarietà per gli agenti delle Forze dell'Ordine feriti ieri, durante la manifestazione per Gaza, e chiedergli di trasmettere loro i suoi auguri. Lo ha reso noto il Quirinale.
I principali scontri con la polizia sono avvenuti alla stazione centrale di Milano, dove i manifestanti, con bandiere palestinesi, hanno distrutto la vetrata dell'entrata dall'ingresso. Le forze dell'ordine sono intervenute con i lacrimogeni per disperdere i dimostranti. I turisti sono stati costretti a scavalcare i cancelli per uscire dalla stazione. Poco dopo in via Pisani ci sono stati lanci di pietre, bottiglie e bastoni da parte dei manifestanti e la polizia ha risposto con i lacrimogeni.
Sciopero per Gaza, "blocchiamo tutto". A Firenze chiuso il casello dell'A1"Blocchiamo tutto" è il grido di Cgil e studenti rossi che oggi da Nord a Sud hanno deciso di scendere ...
Oltre una decina i manifestanti fermati, tre di loro sono stati arrestati, mentre circa 60 agenti sono rimasti feriti o collusi. Di questi, 23 sono finiti in ospedale. Altri manifestanti, invece, hanno bruciato la bandiera Usa davanti all'ambasciata americana.
Scene di guerriglia urbana per cui alcuni esponenti politici, in particolare di destra, si sono esposti condannando la violenza. A Bologna, invece, un gruppo è entrato con fumogeni e bandiere sull'autostrada A14, interrompendo il traffico. Invasa anche la Firenze-Pisa-Livorno. Gruppi di manifestanti, inoltre, hanno bloccato gli ingressi a diverse università in tutto il Paese.