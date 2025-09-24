Pro-Pal, la sinistra prova a nascondere le violenze spacciandoli per bravi ragazzi

Ecco: lo stesso giochino e lo stesso schema di minimizzazione o addirittura di negazione della realtà sono stati messi in campo l’altra sera (in tv) e ieri mattina (su carta) dalla macchina mediatica progressista per coprire l’oggettivo imbarazzo creato da manifestazioni “per la pace” tramutate in occasioni di sfascio di strade, città e stazioni. E allora come ne sono usciti i nostri campioncini politicamente corretti? Ecco Michele Serra : «Quelli che rubano le manifestazioni», con riferimento ai violenti descritti come un corpo totalmente estraneo alle piazzate di ieri. E infatti Repubblica titola a pagina 4: «Marea pacifica». E in prima? «Piazze di pace e scontri a Milano». Ohibò, ma se le piazze erano di pace, chi li avrà mai procurati gli scontri?

Ed ecco Avvenire, il quotidiano dei vescovi: «Tanti manifestavano in pace, oscurati da assalti insensati». Senza freni il Fatto: «Marea pacifica, ma tutti parlano di 100 violenti». Chiaro, no? Ecco dunque la tesi: c’era una grande “marea” buona, che poi purtroppo è stata inspiegabilmente e imprevedibilmente sporcata da pochi e isolati estremisti. Eh no, compagni: questa favoletta non funziona e non ci incanta almeno per quattro ragioni.

1. Le immagini mostrano che le violenze sono state tutt’altro che marginali e sporadiche. Sono state realizzate da gruppi numerosi, organizzati e in grado di procurare danni notevoli. Non bastano le immagini della Stazione di Milano? Non sono sufficienti i 78 agenti di polizia rimasti feriti? La realtà è che ci prendono in giro con il solito metodo: vi ricordate la “Senna pulita” alle Olimpiadi parigine (quando noi vedevamo un fiume di fango) o Joe Biden “lucidissimo” (quando noi lo vedevamo vagare sui prati in cerca di amici immaginari)? Il tentativo è il medesimo: raccontarci l’opposto di quello che vediamo.

2. Tutto il tono e la piattaforma della manifestazione, per non dire dell’accompagnamento mediatico e politico, erano tali da far sentire a casa i più facinorosi. Non un pensiero per gli ostaggi, non un netto e inequivocabile slogan anti Hamas, non una parola equilibrata su Israele. Come sorprendersi- a posteriori - di ciò che è inevitabilmente accaduto?