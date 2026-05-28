Iran e Usa, "accordo fatto. Manca la firma di Trump". Poi Teheran frena

Un'altra giornata di indiscrezioni, tira e molla e tensioni in Medio Oriente. Una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana ha riferito all'agenzia di stampa Tasnim, affiliata alle Guardie Rivoluzionarie, che il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non è stato né finalizzato né confermato. Le notizie diffuse dai media occidentali secondo cui il memorandum sarebbe stato finalizzato "non sono vere", ha aggiunto Tasnim, citata da Iran International. L'agenzia ha inoltre riferito che l'Iran non ha informato il mediatore pachistano che il testo è stato finalizzato e che informerà sia il mediatore che il pubblico una volta raggiunto l'accordo.

Una frenata, dunque: si capirà presto se concreta o solo "tattica". Nonostante nelle ultime ore si siano registrati nuovi raid incrociati tra Usa e Iran, prima del comunicato di Teheran un accordo sembrava ormai in dirittura d'arrivo. I negoziatori delle due parti avrebbero concordato i termini su un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni, volto a estendere il cessate il fuoco e ad avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. A rivelarlo è stata Axios, che cita due funzionari statunitensi, aggiungendo tuttavia che il presidente Donald Trump non ha ancora concesso la sua approvazione definitiva e ha chiesto ai mediatori un paio di giorni per riflettere.

Secondo i funzionari, i termini dell'accordo erano stati concordati quasi integralmente già da martedì, ma entrambe le parti necessitavano ancora del via libera dei rispettivi vertici. Fonti della Casa Bianca hanno confermato il raggiungimento di un'intesa preliminare e l'attesa dell'ok del tycoon, mentre i media israeliani sostengono che anche la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei non abbia ancora approvato la bozza. Sempre secondo Axios, l'accordo potrebbe essere annunciato domenica. Il memorandum, spiegano le fonti, stabilirà che il transito marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz dovrà avvenire in modo "illimitato". Un funzionario ha precisato che ciò implica l'assenza di pedaggi e di atti di molestia, aggiungendo che la Repubblica Islamica sarà tenuta a rimuovere tutte le mine dallo Stretto entro 30 giorni. Verrà inoltre revocato il blocco navale imposto dagli Usa, in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale.