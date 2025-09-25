Bignami e FdI contro Ricci: "Il video fake del Pd, roba da disperati"

"Roba da disperati", "inaccettabile": la furia di Fratelli d'Italia si abbatte su Matteo Ricci e il Pd, che ha poche ore dalla fine della campagna elettorale per le regionali nelle Marche ha pubblicato sui social un video sul governatore uscente Francesco Acquaroli e la sanità. Un video semplicemente "fake", secondo il partito di Acquaroli, che è stato ricandidato con il sostegno di tutto il centrodestra.

"Un collage, un video tagliato ad arte contro Acquaroli, è una truffa agli elettori", attacca il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami. Nel filmato appare il governatore, che tutti i sondaggi danno in vantaggio per il bis, mentre parla di sanità, uno dei nodi di questa campagna elettorale: "Il tema della mancata programmazione, il tema del definanziamento non è riconducibile alle politiche regionali ma alle politiche nazionali", le sue parole. Un video accompagnato dal post del Pd: "Le Marche meritano di meglio: Acquaroli, Presidente uscente, scarica su Meloni il completo fallimento della destra sulla sanità pubblica".

A stretto giro arriva la replica del presidente dei deputati di Fratelli d'Italia. "Il Partito democratico - afferma Bignami - non avendo argomentazioni in favore di Matteo Ricci, truffa anche i propri elettori e pubblica un video tagliato ad arte contro Francesco Acquaroli sul proprio sito ufficiale, rimuovendo le frasi di Acquaroli per comporre un collage che è segno non tanto di scorrettezza, ma piuttosto di disperazione. Se tutti iniziamo a tagliare e incollare i video a proprio uso, consumo e piacimento - prosegue il deputato di FdI - si scende a un livello di squallore e inciviltà dove l'unico obiettivo è truffare gli elettori. Siamo però convinti che neanche queste scorrettezze serviranno a Ricci, il buon governo di Francesco Acquaroli, i risultati che ha raggiunti in questi anni - conclude - sono più forti di qualsiasi video taroccato".

"Capisco che i colleghi del Pd siano disperati per la polvere che Acquaroli sta facendo mangiare a Ricci ma arrivare a tagliare un video del presidente della regione Marche stravolgendone il significato non è solo da disperati ma da disonesti", rincara la dose la vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli, che sottolinea come nel video si lasci intendere che la colpa sia di Meloni. "Peccato che a controllare il filmato - conclude Montaruli - ci si accorga che hanno tagliato la parte immediatamente successiva in cui aggiunge il riferimento temporale al 2013/2020. Anni in cui al governare c'erano loro e non noi. Non siete solo disperati. Siete vergognosi".