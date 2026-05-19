Sondaggio Lab21: Fratelli d'Italia saldamente in vetta, chi sale e chi scende

Come rivela l'ultimo sondaggio di Lab21, Fratelli d'Italia rimane stabilmente davanti a tutti. Il partito di Giorgia Meloni è ora al 29,4 per cento, con un lieve calo dello 0,1 per cento rispetto all'ultima rilevazione. Rimanendo nel centrodestra, è invariato il dato della Lega, che rimane al 7,4 per cento, mentre è al 7,1 per cento Forza Italia di Antonio Tajani.

Noi Moderati di Maurizio Lupi è allo 0,8 per cento. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 3,8 per cento con un incremento dello 0,1 per cento. Nel centrosinistra, il Pd scende dello 0,1 per cento e si attesta al 20,5 per cento, rimanendo piuttosto lontano da FdI. Il Movimento 5 Stelle registra una crescita dello 0,1 per cento rispetto all'ultima rilevazione e sale al 13,9 per cento. Alleanza Verdi Sinistra è al 5,9 per cento con un calo dello 0,1 per cento.

Italia Viva di Matteo Renzi scende al 2,8 per cento, con una perdita dello 0,2 per cento. Più Europa di Riccardo Magi è al 2,1 per cento, con una crescita dello 0,1 per cento. Sale dello 0,1 per cento anche Azione di Carlo Calenda che si attesta al 3,2 per cento. Sud chiama Nord è all'1,8 per cento.