FdI contro Conte: "Se c'è qualcuno che ha disonorato l'Italia..."

"Hai distrutto le casse dello Stato ed elargito bonus a pioggia. Le tue politiche gravano ancora oggi sulle tasche degli italiani. Se c’è qualcuno che ha disonorato l’Italia, quel qualcuno porta il nome di Giuseppe Conte": l'account di Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post su Facebook, commentando così le recenti dichiarazioni del leader del M5s a Realpolitik, la trasmissione condotta da Tommaso Labate su Rete 4.

Conte, infatti, dopo essere stato paragonato da Giorgia Meloni al conte Mascetti in Amici Miei, in tv ha replicato: "Non credo che sia clima da battute per un presidente del Consiglio che sta disonorando l'italia. Ma se dobbiamo parlare di battute, il film Amici Miei a cui si riferisce lo stanno girando a Palazzo Chigi dove sistemano amici, amichetti, parenti, cugini, fratelli e non se ne può più. E tra l'altro, aggiungo, buona parte di questi sono totalmente incompetenti per i ruoli che vengono loro assegnati. Noi vogliamo trasformare questo Paese perché ci stanno lasciando un Paese in braghe di tela".