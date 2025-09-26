FdI contro Conte: "Se c'è qualcuno che ha disonorato l'Italia..."

"Hai distrutto le casse dello Stato ed elargito bonus a pioggia. Le tue politiche gravano ancora oggi sulle tasche degli italiani. Se c’è qualcuno che ha disonorato l’Italia, quel qualcuno porta il nome di Giuseppe Conte": l'account di Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post su Facebook, commentando così le recenti dichiarazioni del leader del M5s a Realpolitik, la trasmissione condotta da Tommaso Labate su Rete 4.
Conte, infatti, dopo essere stato paragonato da Giorgia Meloni al conte Mascetti in Amici Miei, in tv ha replicato: "Non credo che sia clima da battute per un presidente del Consiglio che sta disonorando l'italia. Ma se dobbiamo parlare di battute, il film Amici Miei a cui si riferisce lo stanno girando a Palazzo Chigi dove sistemano amici, amichetti, parenti, cugini, fratelli e non se ne può più. E tra l'altro, aggiungo, buona parte di questi sono totalmente incompetenti per i ruoli che vengono loro assegnati. Noi vogliamo trasformare questo Paese perché ci stanno lasciando un Paese in braghe di tela".
Di qui la risposta netta di FdI, che ricorda anche una notizia dello scorso giugno, quando la Corte dei conti ha messo una pietra tombale sul Superbonus, la misura voluta proprio dal M5s di Conte: "Tra le cause dell'aumento del rapporto debito/Pil, salito al 135,3% ci sono i risvolti per cassa del Superbonus", aveva spiegato il presidente delle Sezioni Riunite Enrico Flaccadoro.