Flotilla, il Pd: "Condividiamo le parole di Mattarella". Paura per i parlamentari a bordo?

I parlamentari del Pd che si trovano a bordo di una delle imbarcazioni della Flotilla condividono l'appello del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il Colle ha chiesto ai componenti della spedizione verso Gaza di non rischiare e di perseguire la via della trattativa proposta dal Patriarcato, il tutto per far giungere a destinazione gli aiuti per la popolazione di Gaza. Ma nemmeno un minuto dopo le parole di Mattarella, i portavoce dell'equipaggio della Flotilla di fatto hanno rifiutato ogni ipotesi di mediazione annunciando che la loro rotta non cambierà.

Ma a quanto pare i parlamentari dem imbarcati in questa spedizione sgangherata e, va detto, ben poco organizzata, hanno deciso di prendere posizione: "Con le sue parole il Presidente Sergio Mattarella riconosce il valore umanitario preziosissimo della Global Sumud Flotilla e, con una narrazione totalmente diversa da quella del Governo, rinnova il suo sconcerto per le atroci sofferenze a cui è sottoposta la popolazione di Gaza, invitando gli attivisti a valutare seriamente la disponibilità del Patriarcato Latino di Gerusalemme", fanno sapere in una nota dei democratici Arturo Scotto e Annalisa Corrado imbarcati sulla Flotilla.