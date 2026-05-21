Carlos Alcaraz, il guaio è enorme: "Racchetta in mano? Non se ne parla"

Avversari sui campi del mondo fino a qualche settimana fa, separati in tutto in questo momento. La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in stand-by. Se il martello di Murcia allunga ancora di più i tempi del suo recupero e si congeda anche dal Queen’s e da Wimbledon (aveva dato forfait anche per Roma e Parigi), in una delle sue rare interviste uk ragazzo di San Candido allarga l’orizzonte del suo dominio sul tennis: “Non credo che si possa essere al 100% del proprio potenziale a ventiquattro anni. L’ambizione è arrivarci tra qualche anno”.

Se lo spagnolo ha guardato la finale di Roma col ghiaccio sul polso non ancora guarito, Sinner nell’intervista all’Équipe intravede il suo futuro: “Un giocatore che serve molto bene. Aggressivo, ma allo stesso tempo capace di leggere ogni situazione”. Il problema al polso di Alcaraz nasce a Barcellona il 14 aprile, quando chiama il fisioterapista contro Virtanen. “Abbiamo deciso che la cosa più saggia è essere cauti. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”. Da allora forfait a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s e Wimbledon. Nei giorni scorsi ha cambiato il tutore passando da quello rigido ad uno più morbido, che gli consente movimenti più semplici. Ma della racchetta in mano, per ora, non si parla. Il polso impone stop e prudenza.