Sondaggio Noto per Porta a Porta: Pd, M5s e Avs in caduta libera, cresce FdI

Per la sinistra non c'è partita. L'ultimo sondaggio, quello realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, vede Fratelli d'Italia crescere ancora. Rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 30 aprile, il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto (+0,5 per cento) e si attesta al 29,5. Secondo posto per il Partito democratico che invece perde lo 0,5 e si piazza al 21,5 per cento. Calo anche per il Movimento 5 Stelle che si attesta al 13 per cento e cala dello 0,5.

Quarto posto per Forza Italia che si attesta al 7 per cento e cede un punto percentuale, mentre la Lega è stabile al 7. Cala nuovamente Alleanza Verdi e Sinistra. Il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni scivolano al 5,5 per cento (-0,5). Il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, resta al 4 per cento. Sempre tra i partiti minori, Italia Viva è stabile al 2,5 per cento e Azione rimane al 2. Noi Moderati è invece all'1,5, stabile come +Europa all'1 mentre il Partito Liberaldemocratico sarebbe all’1 per cento.