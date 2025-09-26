Flotilla, il "no" a Mattarella: "Non possiamo accettare l'offerta"

"Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati". Così la portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla dice no all'appello del presidente del presidente Sergio Mattarella di accettare la proposta di mediazione offerta dal Patriarcato latinodi Gerusalemme, che nelle scorse ore aveva chiesto agli attivisti pro-Pal di fermarsi a Cipro. Da lì gli aiuti umanitari raccolti sarebbero stati consegnati in sicurezza al popolo di Gaza. Il Capo dello Stato in mattinata ha lanciato un messaggio agli attivisti invitandoli a trattare e a "non porre a rischio l'incolumità delle persone". Secondo fonti romane, ci sono stati colloqui telefonici tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni prima dell'intervento di Mattarella. Contatti durante i quali - a quanto si apprende - il presidente avrebbe anticipato alla premier il senso della sua iniziativa. Da Palazzo Chigi sottolineano di non aver chiesto l'intervento di Mattarella ma di apprezzarlo. C'è, insomma, una convergenza di vedute tra i due vertici istituzionali. "La questione degli aiuti è importantissima - sottolinea la portavoce della Flotilla -. Noi siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiando rotta perché significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla". La pantomima dei pro-Pal, dunque, rischia di trasformarsi seriamente in un potenziale, drammatico incidente diplomatico internazionale nel Mediterraneo.

Come avvertito dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, la fregata Alpino incaricata di "scortare" le imbarcazioni della Flotilla non potrà entrare nelle acque israeliane. Questo significa che una volta varcato quel limite, i pro-Pal sarebbero esposti alla rappresaglia della marina militare di Gerusalemme. Da qui le tensioni anche a bordo delle imbarcazioni, tra gli stessi attivisti. C'è chi ancora nelle scorse ore continuava a fare la voce grossa ("Se la merce di scambio è la fine della missione, noi non ci stiamo, vogliamo l’apertura di un canale umanitario permanente via terra e via mare", ha sottolineato Tony La Piccirella, skipper barese della nave Family). A spingere per una "garanzia" da parte del governo militare sono i quattro onorevoli delle opposizioni che hanno scelto di imbarcarsi, l'eurodeputata Benedetta Scuderi di Alleanza Verdi e Sinistra, il senatore del Movimento Cinque Stelle Marco Croatti (entrambi sulla barca a vela Morgana), l'altra europarlamentare del Pd Annalisa Corrado e il deputato dem Arturo Scotto.

