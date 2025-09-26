Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Flotilla, Giorgia Meloni: "Forzare il blocco navale? Scelta estremamente pericolosa"

di Caterina Spinellivenerdì 26 settembre 2025
Flotilla, Giorgia Meloni: "Forzare il blocco navale? Scelta estremamente pericolosa"

(LaPresse)

2' di lettura

Giorgia Meloni torna a parlare della Flotilla. Il premier rivolge "un ringraziamento ai partiti e agli esponenti di opposizione che, raccogliendo le sagge parole del Presidente Mattarella - al quale siamo grati - hanno invitato gli attivisti della Flotilla ad accettare le soluzioni alternative proposte e in particolare a consegnare gli aiuti a Cipro, al Patriarcato di Gerusalemme".

Come ribadito, "in questa fase è fondamentale lavorare per garantire l'incolumità delle persone coinvolte e non assecondare chi sostiene che l'obiettivo dell'iniziativa debba essere forzare il blocco navale israeliano. Una scelta che sarebbe estremamente pericolosa". Un messaggio, quello rilasciato su X dalla leader di Fratelli d'Italia, che segue l'appello di Sergio Mattarella.

Flotilla, la portavoce Delia rientra in Italia

Passo indietro della Flotilla? L'appello di Sergio Mattarella sembra aver sortito l'effetto sperato: la portavoc...

In mattinata il capo dello Stato ha invitato gli attivisti diretti a Gaza a fare un passo indietro. "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni singola persona - ha affermato -. A tal fine e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che ha trovato ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione sofferente". E ancora: "Mi sia consentito di rivolgere – con sentita intensità – un appello alle donne e agli uomini a bordo della Flotilla affinché accettino l’offerta del Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso fermamente e coraggiosamente impegnato a sostenere la popolazione di Gaza – di farsi carico della consegna in sicurezza degli aiuti che questo sforzo di solidarietà ha raccolto per i bambini, le donne e gli uomini di Gaza". Proposta che già Meloni aveva avanzato.

A Otto e mezzo Otto e Mezzo, Bocchino smentisce Augias: "Dico quello che voglio"

Dopo l'intervento di Mattarella Flotilla, la portavoce Delia rientra in Italia

Viaggi e miraggi Flotilla, il Pd: "Condividiamo le parole di Mattarella". Paura per i parlamentari a bordo?

tag
giorgia meloni
sergio mattarella
flotilla

A Otto e mezzo Otto e Mezzo, Bocchino smentisce Augias: "Dico quello che voglio"

Dopo l'intervento di Mattarella Flotilla, la portavoce Delia rientra in Italia

Viaggi e miraggi Flotilla, il Pd: "Condividiamo le parole di Mattarella". Paura per i parlamentari a bordo?

ti potrebbero interessare

737x395

Otto e Mezzo, Bocchino smentisce Augias: "Dico quello che voglio"

Redazione
3840x2160

Flotilla, la portavoce Delia rientra in Italia

Caterina Spinelli
3072x1906

Flotilla, il Pd: "Condividiamo le parole di Mattarella". Paura per i parlamentari a bordo?

Ignazio Stagno
1680x911

Flotilla, ecco il conto: all'Italia costa 300mila euro al giorno

Antonio Castro