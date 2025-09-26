Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Flotilla, la portavoce Delia rientra in Italia

di Caterina Spinellivenerdì 26 settembre 2025
Flotilla, la portavoce Delia rientra in Italia

2' di lettura

Passo indietro della Flotilla? L'appello di Sergio Mattarella sembra aver sortito l'effetto sperato: la portavoce rientra in Italia. "La delegazione italiana del Global Movement to Gaza ha ritenuto opportuno richiedere la presenza in Italia della portavoce Maria Elena Delia, al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire l'incolumità dei membri italiani dell'equipaggio e il raggiungimento degli obiettivi della missione nel rispetto del diritto internazionale". È quanto fa sapere la Sumud Flotilla in risposta alle istanze sollevate dal governo e dal Presidente della Repubblica.

Quest'oggi il capo dello Stato si è infatti rivolto agli attivisti diretti a Gaza. "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni singola persona - ha detto chiaro e tondo prima di rivolgere un vero e proprio appello -. A tal fine e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che ha trovato ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione sofferente".

Flotilla, il Pd: "Condividiamo le parole di Mattarella". Paura per i parlamentari a bordo?

I parlamentari del Pd che si trovano a bordo di una delle imbarcazioni della Flotilla condividono l'appello del Capo...

E ancora: "Mi sia consentito di rivolgere – con sentita intensità – un appello alle donne e agli uomini a bordo della Flotilla affinché accettino l’offerta del Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso fermamente e coraggiosamente impegnato a sostenere la popolazione di Gaza – di farsi carico della consegna in sicurezza degli aiuti che questo sforzo di solidarietà ha raccolto per i bambini, le donne e gli uomini di Gaza". E dopo aver rifiutato la proposta di mediazione (portare gli aiuti a Cipro, e da lì poi, grazie all'intermediazione di Nazioni Unite, del Patriarcato di Gerusalemme e del governo italiano come parte logistica, farli arrivare a Gaza ndr), ecco che la Delia potrebbe ripensarci.

Nuovo avvertimento Flotilla, Giorgia Meloni: "Forzare il blocco navale? Scelta estremamente pericolosa"

Viaggi e miraggi Flotilla, il Pd: "Condividiamo le parole di Mattarella". Paura per i parlamentari a bordo?

L'intervista Flotilla, l'affondo di Isabella Rauti: "Lo spirito politico prevale su quello umanitario"

tag
flotilla
sergio mattarella
maria elena delia

Nuovo avvertimento Flotilla, Giorgia Meloni: "Forzare il blocco navale? Scelta estremamente pericolosa"

Viaggi e miraggi Flotilla, il Pd: "Condividiamo le parole di Mattarella". Paura per i parlamentari a bordo?

L'intervista Flotilla, l'affondo di Isabella Rauti: "Lo spirito politico prevale su quello umanitario"

ti potrebbero interessare

5616x3744

Flotilla, Giorgia Meloni: "Forzare il blocco navale? Scelta estremamente pericolosa"

Caterina Spinelli
3072x1906

Flotilla, il Pd: "Condividiamo le parole di Mattarella". Paura per i parlamentari a bordo?

Ignazio Stagno
1400x933

Flotilla, l'affondo di Isabella Rauti: "Lo spirito politico prevale su quello umanitario"

Tommaso Montesano
508x325

Flotilla, il "no" a Mattarella: "Non possiamo accettare l'offerta"

Claudio Brigliadori