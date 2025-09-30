Beatrice Venezi, svelata la farsa della sinistra: "3 tessere su 2.300"

"Mai visto i sindacati dei musicisti indire scioperi, proteste e raccogliere firme, perché non si poteva e non si può immaginare che una donna non di sinistra possa andare a dirigere un’orchestra. Fanno sorridere le motivazioni delle accuse: una direttrice l’ha accusata di essere ‘bella’, come se fosse una colpa. La Venezi ha più di 160 concerti sinfonici e 50 spettacoli d’opera all’attivo, è stata tra i talenti di Forbes under 30, ha co-diretto Sanremo… Beatrice Venezi è una professionista riconosciuta internazionalmente. La sinistra ulula solo perché non ha tessere di partito. La nomina è autonoma da parte del Sovrintendente, come è successo in passato e come succede in tutte le fondazioni lirico sinfoniche. La scelta è sempre su base tecnica. Nessuno lo può mettere in discussione".