Beatrice Venezi, FdI insorge: "Le mancano i club radical-chic?"

Sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi. L'incarico a direttrice musicale non va giù all'assemblea dei lavoratori del teatro La Fenice di Venezia, uno dei più importanti e prestigiosi teatri lirici al mondo. Una presa di posizione che però scatena Fratelli d'Italia.

"Sicuramente Beatrice Venezi non possiede il cursus honorum che qualcuno avrebbe desiderato. Le consiglio magari di iscriversi a qualche sindacato o di tesserarsi al Partito Democratico o ad Alleanza Verdi e Sinistra, e di frequentare qualche club radical chic. Il Ministro Giuli non ha bisogno di 'autogestione'. Beatrice Venezi si sta facendo apprezzare e sta costruendo la sua carriera attraverso lo studio e l'applicazione, senza ricorrere ad alcuna scorciatoia. Esprimo solidarietà a lei e al Sovrintendente per questo attacco che, caso strano, dopo un secondo è stato immediatamente ripreso da tutte le opposizioni e dalla sinistra", tuona Salvatore Deidda, deputato e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.