Flotilla, "perché Benedetta Scuderi resta in Israele dopo l'arresto"

Stessa missione, la Global Sumud Flotilla. Stesso obiettivo, sbarcare a Gaza. Ma destino differente: Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, e il senatore del M5s Marco Croatti sono stati fermati ad Ashdod e dovranno restare ancora un paio di giorni in Israele, mentre i colleghi onorevoli del Pd, il deputato Arturo Scotto e l'europarlamentare Annalisa Corrado, potrebbero tornare in Italia già nelle prossime ore. Il motivo di questo trattamento differenziato lo ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Scotto e Corrado "non sono stati identificati, mentre Scuderi e Croatti sono stati fermati ad Ashdod", ha sottolineato Tajani alla Camera dei deputati, nell'ambito delle dichiarazioni di replica dopo il dibattito parlamentare sulle comunicazioni del governo riguardo ai recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza.
Flotilla, il senatore M5s Croatti tra gli arrestati: "Ditelo almio governo"Cercavano l'incidente diplomatico, l'hanno trovato. E ora i quattro parlamentari italiani a bordo delle navi del...
"I due rappresentanti del Pd, che hanno viaggiato su una nave, la Karma dell'Ong Arci, che si è distaccata dal convoglio della Flottiglia, sono scesi al porto israeliano di Ashdod. Attualmente le nostre autorità diplomatiche stanno trattando per la consegna degli aiuti umanitari e per far ripartire l'imbarcazione verso Cipro o la Grecia", precisa il ministro. "Invece Scuderi (Avs) e Croatti (5S), a bordo della Morgana, sono stati fatti sbarcare e attualmente si trovano nel centro di identificazione temporaneo del porto di Ashdod", rende noto il capo della Farnesina.
Dalle opposizioni si è levata subito la protesta: "L'esercito israeliano, da ieri sera e fino a questo momento, ha di fatto sequestrato i componenti della Global Sumud Flotilla, si tratta di circa 200 persone tra cui numerosi italiani, tutti impegnati in una missione umanitaria che aveva il solo intento di portare aiuti umanitari a Gaza", attacca il parlamentare siciliano dell'Ars Nello Dipasquale, del Pd.
Flotilla, Scuderi arrestata: "Se vedete questo video", dove si spinge"Se state guardando questo video è perché probabilmente sono stata fermata e catturata illegalmente d...
"Donne e uomini che avevano una sola intenzione, portare aiuti umanitari me le navi da guerra israeliane hanno impedito tutto ciò. In queste ore stiamo notando un gravissimo silenzio e un atteggiamento sottomesso da parte del governo italiano - ancora Dipasquale -. La premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Tajani hanno dimostrato di essere servi sciocchi di Netanyahu e si sono piegati, ancora una volta, alla sua linea. Esprimo vicinanza e massima preoccupazione per i nostri connazionali e per tutto il popolo della Flotilla, vittime di un atto che non può essere tollerato. Chiediamo al governo italiano e alle istituzioni europee di intervenire con urgenza per tutelare i cittadini e parlamentari coinvolti, chiedendo la loro immediata liberazione e chiarendo la legittimità dell'azione israeliana".