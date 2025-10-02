Flotilla, "perché Benedetta Scuderi resta in Israele dopo l'arresto"

Stessa missione, la Global Sumud Flotilla. Stesso obiettivo, sbarcare a Gaza. Ma destino differente: Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, e il senatore del M5s Marco Croatti sono stati fermati ad Ashdod e dovranno restare ancora un paio di giorni in Israele, mentre i colleghi onorevoli del Pd, il deputato Arturo Scotto e l'europarlamentare Annalisa Corrado, potrebbero tornare in Italia già nelle prossime ore. Il motivo di questo trattamento differenziato lo ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Scotto e Corrado "non sono stati identificati, mentre Scuderi e Croatti sono stati fermati ad Ashdod", ha sottolineato Tajani alla Camera dei deputati, nell'ambito delle dichiarazioni di replica dopo il dibattito parlamentare sulle comunicazioni del governo riguardo ai recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza.