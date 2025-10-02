Flotilla, il senatore M5s Croatti tra gli arrestati: "Ditelo almio governo"

"Mi chiamo Marco Croatti. Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale", spiega il senatore grillino in un video pubblicato sui social. "Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati". Croatti si trovava a bordo della barca Morgana sulla quale c'era anche la Scuderi, anche lei tra i fermati.

Cercavano l'incidente diplomatico, l'hanno trovato. E ora i quattro parlamentari italiani a bordo delle navi della Flotilla si appellano al governo italiano dopo averlo attaccato in ogni modo. Al momento sono 22 gli attivisti pro-Pal arrestati dalle autorità israeliane dopo l'abbordaggio della missione verso Gaza , che è ancora in corso. Tra questi il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti , imbarcatosi insieme alla europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi , quella del Pd Annalisa Corrado e il deputato dem Arturo Scotto .

Diversa per ora la sorte di Scotto: "Siamo stati intercettati dalla Marina militare israeliana poco più di un quarto d'ora fa. C'è stato intimato di proseguire verso il porto di Ashdod, eravamo ormai arrivati a una quarantina di miglia da Gaza. Dunque ora abbiamo investito la rotta e ci siamo dirigendo verso Israele, dove verremo fermati identificati e poi tutta la procedura a seguire", spiega il deputato del Pd in un collegamento notturno con Rainews 24,

Scotto era a bordo della nave Karma. "Tutto quello che è accaduto - aggiunge - è molto grave, perché ci troviamo in acque internazionali e non è ancora chiaro il motivo per cui siano considerate da Israele 'mare nostrum'. Sono state fatte operazioni di polizia all'interno di acque internazionali fuori da ogni canone di diritto. Siamo nel pieno di una dimensione illegale che è stata perpetrata, in realtà, lungo tutto questo cammino. Siamo arrivati molto vicino all'obiettivo che avevamo: arrivare a Gaza e scaricare gli aiuti della missione umanitaria".

"E' ora di bloccare tutto sul serio. Se state guardando questo video è perché probabilmente sono stata fermata e catturata illegalmente da Israele. Ci hanno intercettati in acque internazionali, hanno violato il diritto marittimo internazionale, hanno preso di mira persone civili che portano aiuti e lo hanno fatto impunemente", attacca anche la Scuderi, in un video postato su Instagram. "Questo è un vero e proprio atto di pirateria. Noi equipaggio di mare e voi equipaggio di terra abbiamo dimostrato che un mondo giusto è possibile e che siamo disposti a lottare per averlo".