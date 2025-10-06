Pd, bufera su Arturo Scotto: "Hamas è un avversario"

"Hamas non è un avversario, è un nemico. Gli avversari sono persone che non la pensano come me, ma che io rispetto. Hamas non lo rispetto per nulla, anzi lo vorrei cancellare dalla faccia della terra. L'onorevole Scotto è fondamentale che questo lo dica": a dirlo il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, ai microfoni della trasmissione Calibro 8 su Radio Cusano, durante un confronto acceso con il deputato del Pd Arturo Scotto, che nei giorni scorsi è stato a bordo della Flotilla, la spedizione diretta a Gaza per stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese e che invece è stata fermata dall'esercito israeliano prima di poter sfondare il blocco di Tel Aviv nelle acque davanti alla Striscia.

In precedenza, infatti, Scotto aveva detto: "Hamas è un avversario di cui non siamo mai stati simpatizzanti. Pensiamo che Hamas debba uscire dal governo della Striscia, lo abbiamo detto in tutte le salse e lo sosteniamo non dal 7 ottobre, lo sosteniamo da prima. Chi ha finanziato Hamas e gli ha consentito di stare in piedi in tutti questi anni sono stati gli amici di Benjamin Netanyahu". Quando Benedetto gli ha fatto notare che i terroristi di Hamas non sono un avversario, ma un nemico, il dem ha risposto: "Va bene, le dico che sono un nemico, è la stessa cosa".