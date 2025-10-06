Pd, bufera su Arturo Scotto: "Hamas è un avversario"

"Hamas non è un avversario, è un nemico. Gli avversari sono persone che non la pensano come me, ma che io rispetto. Hamas non lo rispetto per nulla, anzi lo vorrei cancellare dalla faccia della terra. L'onorevole Scotto è fondamentale che questo lo dica": a dirlo il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, ai microfoni della trasmissione Calibro 8 su Radio Cusano, durante un confronto acceso con il deputato del Pd Arturo Scotto, che nei giorni scorsi è stato a bordo della Flotilla, la spedizione diretta a Gaza per stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese e che invece è stata fermata dall'esercito israeliano prima di poter sfondare il blocco di Tel Aviv nelle acque davanti alla Striscia.
In precedenza, infatti, Scotto aveva detto: "Hamas è un avversario di cui non siamo mai stati simpatizzanti. Pensiamo che Hamas debba uscire dal governo della Striscia, lo abbiamo detto in tutte le salse e lo sosteniamo non dal 7 ottobre, lo sosteniamo da prima. Chi ha finanziato Hamas e gli ha consentito di stare in piedi in tutti questi anni sono stati gli amici di Benjamin Netanyahu". Quando Benedetto gli ha fatto notare che i terroristi di Hamas non sono un avversario, ma un nemico, il dem ha risposto: "Va bene, le dico che sono un nemico, è la stessa cosa".
Bologna, i Giovani palestinesi: "Viva il 7 Ottobre, tutti in piazza". Il Viminale vieta il corteoC'è il "no" del Viminale. Verrà infatti vietata la manifestazione pro-Pal organizzata d...
"Capisco in politica il gioco delle parti - ha aggiunto Benedetto - ma anche sul piano Trump, alla domanda 'sei d'accordo con il Piano di pace promosso dal presidente americano', la risposta di Scotto è stata 'sono d'accordo con qualunque iniziativa che porti alla pace'. Questo lo può dire il Papa, non un parlamentare della Repubblica", ha concluso.
Duro scontro tra il Pres @avvbenedetto e il Parlamentare salito sulla #Flotilla Arturo #Scotto. Hamas non è un avversario, è un NEMICO.— Fondazione Luigi Einaudi (@fleinaudi) October 6, 2025
Con un avversario si può dissentire, con i terroristi non si dialoga: si combattono e si sconfiggono
Oggi a @RadioCusano con @franborgonovo pic.twitter.com/0uRiZjv5ND