Bonelli e Fratoianni hanno perso tutto: disastro rosso in Calabria

Dopo tre giorni il dolore della scoppola si sente ancora di più. E allora ecco puntuale il teatrino della sinistra: l’autocritica pubblica, rigorosamente condita da accuse incrociate. E, a sorpresa, sul banco degli imputati ci finisce proprio Elly Schlein. I compagni Bonelli e Fratoianni non gliele mandano a dire: “In Calabria la sconfitta del campo progressista è netta”. Unità sì, ma a che serve se “frutto di improvvisazione e necessità più che di una chiara idea di Paese?”.
Dopo aver perso tutto, Avs scopre che serve una svolta. Lo affermano gli stessi Bonelli e Fratoianni: “Occorre insistere, ma serve un cambio di passo che non può più essere rinviato”. Peccato che, mentre predica, affonda: raccoglie appena 3,85% (29.251 voti su oltre 814mila). Risultato disastroso, peggio persino del neonato contenitore centrista Casa Riformista di Renzi, che incassa un 4,42% beffardo. Nemmeno a Riace, dove il nome di Mimmo Lucano avrebbe dovuto fare miracoli, Avs va oltre il 10%. Forza Italia, tanto per dire, lì triplica i voti: 28,49%. È la realtà che picchia duro, e a sinistra non sono attrezzati a incassare.
Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, continua la discesa: 6,43% al partito, superato persino dalla lista “Tridico Presidente” al 7,62%. Un candidato che i suoi non hanno nemmeno votato in massa. Mentre la sinistra si perde in conti e litigi, Roberto Occhiuto incassa la riconferma a valanga. E con lui, una squadra che macina voti. Il forzista Gianluca Gallo da solo fa “quorum”: 30mila preferenze (in Calabria 30mila voti sono all’incirca il 4%, che è la soglia di sbarramento per entrare in Consiglio regionale). Poi Cirillo (19mila), Caputo (14mila), Succurro e Ferrari oltre i 12mila. Una macchina elettorale. Il messaggio dai calabresi è chiaro: la sinistra da salotto e alleanze pasticciate non convince. Occhiuto comanda. Schlein dovrà prendere appunti.