Patrimoniale, Bonelli fuori controllo: i "79 miliardari" che rischiano la stangata in Italia

“Non penso a una patrimoniale permanente: bisogna adeguare il sistema delle aliquote, renderle più giuste, diminuire la pressione fiscale sul ceto medio e aumentarla sui redditi più alti": Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, ha le idee chiare su un'eventuale imposta sulle ricchezze. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra avrebbe pure già individuato le persone da stangare: "In Italia 79 miliardari possiedono una ricchezza pari a 357 miliardi di euro. Davvero qualcuno pensa che chiedere loro un contributo di solidarietà per quattro anni sia uno scandalo? Lo scandalo vero è che oltre 6 milioni di cittadini rinunciano alle cure sanitarie perché le liste d'attesa sono infinite o perché non hanno i soldi per rivolgersi alla sanità privata. Con il governo Meloni la pressione fiscale ha raggiunto il 43,1%, il livello più alto degli ultimi quindici anni, mentre la povertà assoluta coinvolge 5,7 milioni di persone. La vera patrimoniale la sta già pagando il 99% degli italiani".
I 79 miliardari italiani cui ha fatto riferimento Bonelli sono 55 uomini e 24 donne, con patrimonio complessivo di 357,2 miliardi di dollari, secondo Forbes Italia, aggiornato al 12 dicembre 2025. I primi dieci patrimoni concentrano circa il 44% della ricchezza totale della classifica.
4 di Sera, Susanna Ceccardi demolisce la sinistra: "Inferno fiscale, ecco cosa vogliono""La sinistra a forza di parlare di paradisi fiscali vuole creare l'inferno fiscale, ci riesce benissimo": ...
Inevitabile, poi, l'attacco al governo: "La destra difende i privilegi dei miliardari e scarica il peso fiscale su lavoratori, pensionati e ceto medio. Noi diciamo una cosa semplice: le tasse sul ceto medio devono diminuire. È inaccettabile che chi dichiara 50 mila euro l'anno arrivi a pagare un'aliquota Irpef del 43%, mentre chi possiede patrimoni per miliardi paghi la stessa aliquota di chi ha un reddito di 50 mila euro. Riformare le aliquote Irpef per ridurre le tasse al ceto medio e aumentarle per i redditi degli iper milionari sarebbe una scelta di equità sociale", ha affermato in una nota.