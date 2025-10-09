Sondaggio a Porta a Porta, effetto Avs sul campo largo: uno sfacelo. E FdI...

Tempo di sondaggi a Porta a Porta. Nella puntata in onda martedì 7 ottobre, il programma di Rai 1 manda in onda l'ultima rilevazione dell'Istituto Noto. Risultato? Fratelli d'Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 23 settembre e si attesta al 30 per cento, seguito dal Pd al 22,5 che cresce dello 0,5. Anche per il Movimento 5 stelle c'è un lieve balzo in avanti. I grillini segnano un +0,5 per cento attestandosi al 12,5.

E ancora, Forza Italia, al 9 per cento, sale di mezzo punto (+0,5) mentre la Lega all'8,5 per cento scivola di un -0,5. Batosta anche per Alleanza verdi e sinistra. Il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni cala al 5,5 registrando un -0,5 per cento. Tra i partiti minori ecco Azione al 3,5 per cento, guadagna mezzo punto come Italia viva al 3 per cento (+0,5). Infine +Europa resta all'1,0, mentre Noi moderati è stabile all’1,5 come l’Udc (1,5).