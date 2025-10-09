Libero logo
Sondaggio a Porta a Porta, effetto Avs sul campo largo: uno sfacelo. E FdI...

di Caterina Spinelligiovedì 9 ottobre 2025
(LaPresse)

1' di lettura

Tempo di sondaggi a Porta a Porta. Nella puntata in onda martedì 7 ottobre, il programma di Rai 1 manda in onda l'ultima rilevazione dell'Istituto Noto. Risultato? Fratelli d'Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 23 settembre e si attesta al 30 per cento, seguito dal Pd al 22,5 che cresce dello 0,5. Anche per il Movimento 5 stelle c'è un lieve balzo in avanti. I grillini segnano un +0,5 per cento attestandosi al 12,5.

E ancora, Forza Italia, al 9 per cento, sale di mezzo punto (+0,5) mentre la Lega all'8,5 per cento scivola di un -0,5. Batosta anche per Alleanza verdi e sinistra. Il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni cala al 5,5 registrando un -0,5 per cento. Tra i partiti minori ecco Azione al 3,5 per cento, guadagna mezzo punto come Italia viva al 3 per cento (+0,5). Infine +Europa resta all'1,0, mentre Noi moderati è stabile all’1,5 come l’Udc (1,5).

Calabria, exploit azzurro: M5S perde il 10% in un anno

Quella di Roberto Occhiuto è indubbiamente anche la vittoria di Forza Italia, partito di cui il governatore &egra...

In generale, il centrodestra, con l’ingresso dell’Udc, sale al 50,5 per cento (+1,5), mentre il campo largo al 44,5 perde lo 0,5. Insomma, a conti fatti sul centrosinistra unito pesa la débâcle di Avs. La riprova? Le Regionali. La rielezione di Roberto Occhiuto alla guida della Calabria ha rappresentato un fallimento per il campo largo con Pasquale Tridico distanziato di circa 16 punti e mai davvero in partita. Il dato secco dice che le opposizioni perdono addirittura consensi rispetto a 4 anni fa, quando pagarono però il limite di essersi divise.

