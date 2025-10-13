Toscana, primo segnale dalle urne: boom di affluenza a Pistoia

Si ricomincia dalla Toscana. Da qui, spera il Pd e tutto il centrosinistra, deve partire la rivincita, la riscossa, la notizia buona dopo due elezioni finite male. La Toscana, ieri e oggi al voto, è per il centrosinistra l’uscita dal tunnel di una tornata elettorale che doveva essere la prova generale della spallata a Giorgia Meloni e al centrodestra mentre si è trasformato, per ora, nel test che ha disvelato tutti i problemi e i nodi irrisolti della coalizione progressista. A differenza delle altre volte, gli animi sono piuttosto sereni. Anche se i patemi non mancano. Solo che sono spostati all’interno della coalizione. Il punto è capire i risultati di lista. Posto che difficilmente il centrosinistra perderà la Regione, resta da capire chi ne uscirà più forte e chi più debole. Si vota anche oggi fino alle 15, quindi la giornata di ieri è stata di silenzio e di riposo. L’unico dato su cui si può riflettere è quello dell’affluenza, alle 12 era inferiore al 10%, quasi cinque punti sotto quella di cinque anni fa (9,95% contro il 14,67% del 2020). Alle 19, invece, si attestava al 28,17 per cento. Nel 2020, alle precedenti elezioni regionali, alla stessa ora, aveva votato il 36,28 per cento. La provincia con il dato di affluenza più alto è quella di Firenze con il 31,66 per cento (era 39,74 cinque anni fa), la più bassa Massa Carrara col 22,91 per cento (30,98). A Pistoia l’affluenza è stata del 29,95 per cento (35,77 nel 2020).

INCOGNITA A 5 STELLE

A livello cittadino, invece, la palma di capoluogo dove si è votato di più è proprio Pistoia, la città dove è sindaco Tomasi, il candidato governatore del centrodestra. Record positivo con il 34% di affluenza, un punto in meno del 2020. Segno, è la lettura degli addetti ai lavori, del richiamo del primo cittadino e quindi del suo partito, Fratelli d’Italia e degli alleati, per portare i “suoi” alle urne. Il governatore uscente, Eugenio Giani (Pd), ha passato la domenica a casa, dopo un sabato dal barbiere e a toccare gli ultimi angoli della regione (su Instagram ha postato un lancio in una bocciofila). Il centrodestra spera nel “colpaccio” con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, di Fratelli d’Italia, consapevole però che, nonostante i due successi di Francesco Acquaroli nelle Marche e Roberto Occhiuto in Calabria, quella della Toscana è una partita molto difficile. Sulla carta, Giani è decisamente il favorito, ma il centrodestra ha deciso di crederci e puntarci fino alla fine, tanto che a chiudere la campagna elettorale, a Firenze, ci sono stati venerdì tutti i leader, dalla premier Giorgia Meloni ai due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, fino a Maurizio Lupi di Noi Moderati.

Il centrosinistra, come nelle altre regioni, non è riuscito a mettere su un palco tutti i leader della coalizione. L’altro punto dolente è il Movimento 5 Stelle che fino all’ultimo è stato restio ad appoggiare un governatore al quale faceva opposizione dal 2020. Poi le ragioni dell’unità hanno prevalso e anche il M5S ha fatto la sua parte. Ma è una partita, questa, che Giani sa di poter vincere anche senza di loro. Forte del consenso che ha e che ha alimentato con una presenza capillare in ogni paese, anche il più sperduto, della regione. Nel 2020, Giani ha vinto con il 48,62% e oltre 8 punti di scarto sull’allora sfidante Susanna Ceccardi, della Lega, rimasta ferma al 40,46%. Un risultato raggiunto con il 62,60% di affluenza tra gli aventi diritto, cifra che difficilmente sarà raggiunta questa volta. Ai due candidati di centrosinistra e centrodestra, si aggiunge Antonella Bundu, per la lista di sinistra Toscana Rossa.