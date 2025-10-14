Giorgia Meloni, "una grande premier": lo spot di Trump fa impazzire la sinistra

Scambio di complimenti via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. L'occasione è la "recensione" che il presidente degli Stati Uniti ha dedicato a 'I am Giorgia', che ovviamente è l'edizione in inglese del libro sulla vita personale politica del presidente del Consiglio. Trump, sul suo social network Truth, ha parlato di Meloni come del "grande - in maiuscolo - primo ministro italiano" e ha spiegato che "sta facendo un incredibile lavoro per il fantastico popolo italiano". "Il suo libro - ha proseguito - esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore di Patria che le ha dato la saggezza e il coraggio di servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo". Di più, il Presidente Usa ha parlato di Meloni dicendo che "lei è una fonte di ispirazione per tutti noi".

Parole alle quali il presidente del Consiglio ha replicato a stretto giro pubblicando su Instagram il post di Trump, ringraziandolo. "Molto gentile, amico mio. Penso sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni, per giudicare se sei sincero nel tuo percorso politico", ha scritto il premier.

La leader di Fratelli d'Italia si è poi soffermata su un aspetto curioso degli accordi di pace in Egitto. A Sharm, infatti, era l'unica donna presente al tavolo internazionale. "È motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia ottimamente rappresentata, e al femminile - ha spiegato Meloni -. Quella di ieri è stata una giornata storica, che si deve essenzialmente all'intervento poderoso di Donald Trump, assistito da mediatori che hanno saputo fare fino in fondo il loro lavoro. Il governo Meloni ha sostenuto l'iniziativa con discrezione, senza voler rappresentare risultati prima che ricevere essere conseguiti. A volte si otterranno risultati più importanti con la riservatezza che non con i cortei che magari si concludono con un lancio di sassi alla polizia", ​​ha aggiunto.