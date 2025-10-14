Castel d'Azzano, Crosetto: "Questi sono i carabinieri, ricordiamocelo"

“Questo pomeriggio ho reso omaggio ai tre militari Caduti con un momento di raccoglimento e preghiera nella sala mortuaria dell’ospedale di Borgo Roma": il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha scritto in un post su X riferendosi ai carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, morti durante un'operazione di sgombero in un casolare a Castel d'Azzano, nel Veronese. Gli occupanti, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, hanno provocato un'esplosione che si è rivelata letale per tre militari. Feriti invece undici carabinieri e quattro poliziotti.
"Un saluto doveroso e commosso, carico di rispetto e gratitudine per chi ha donato la vita al servizio dello Stato", ha proseguito Crosetto. E ancora: "In questo momento di profondo dolore, rinnoviamo il nostro cordoglio per la scomparsa di tre persone speciali: Uomini dello Stato che hanno perso la vita compiendo, fino all’ultimo istante, il proprio dovere. Il loro sacrificio non sarà dimenticato".
Nel lungo post, il ministro ha detto di voler rivolgere un pensiero "anche agli agenti della Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco coinvolti nell’esplosione". E ha aggiunto: "Ci inchiniamo di fronte alla drammaticità degli atti e possiamo solo dire alle loro famiglie che noi ci siamo e ci saremo per cercare di colmare un vuoto che nessuno può colmare. La Difesa è, e sarà sempre, al fianco di chi serve il Paese con onore. Poco fa, uno dei Carabinieri feriti mi ha detto: ‘Siamo Carabinieri, sappiamo anche di dover rischiare’. Ecco, questi sono i #Carabinieri. Ricordiamocelo".
