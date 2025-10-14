Castel d'Azzano, Crosetto: "Questi sono i carabinieri, ricordiamocelo"

“Questo pomeriggio ho reso omaggio ai tre militari Caduti con un momento di raccoglimento e preghiera nella sala mortuaria dell’ospedale di Borgo Roma": il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha scritto in un post su X riferendosi ai carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, morti durante un'operazione di sgombero in un casolare a Castel d'Azzano, nel Veronese. Gli occupanti, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, hanno provocato un'esplosione che si è rivelata letale per tre militari. Feriti invece undici carabinieri e quattro poliziotti.

"Un saluto doveroso e commosso, carico di rispetto e gratitudine per chi ha donato la vita al servizio dello Stato", ha proseguito Crosetto. E ancora: "In questo momento di profondo dolore, rinnoviamo il nostro cordoglio per la scomparsa di tre persone speciali: Uomini dello Stato che hanno perso la vita compiendo, fino all’ultimo istante, il proprio dovere. Il loro sacrificio non sarà dimenticato".