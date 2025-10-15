Generale Vannacci, il nome del movimento giovanile fa impazzire la sinistra

Generazione X. Così potrebbe chiamarsi la formazione giovanile dei vannacciani, da far entrare nelle scuole e nelle università. Da qui potrebbe ripartire Roberto Vannacci dopo la delusione alle ultime elezioni regionali in Toscana dove il generale sperava di essere un assoluto protagonista.

Ma, come sottolinea la Stampa, il generale Vannacci non molla: "Barra dritta. Chi pensa che io mi fermi, non mi conosce". Le conferme sulla possibile nascita del nuovo movimento - che si richiama ancora una volta alla Decima Mas - arrivano anche da un uomo dei suoi team: "Roberto ha un grande seguito tra i giovani". Il nome è già stato registrato, con un gioco di parole che richiama la Decima romana, per l'appunto. Ci hanno lavorato i suoi fedelissimi, che da mesi, con pazienza, stanno facendo crescere l'associazione Mondo al contrario.