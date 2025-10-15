Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Appendino, le voci sulle dimissioni: come ribalta Conte e la sinistra

di Claudio Brigliadorimercoledì 15 ottobre 2025
Appendino, le voci sulle dimissioni: come ribalta Conte e la sinistra

2' di lettura

Dopo le batoste elettorale ecco un nuovo terremoto nel Movimento 5 Stelle, stavolta tutto interno: Chiara Appendino ha minacciato di dimettersi dal ruolo di vicepresidente in aperta polemica con la linea politica scelta dal leader Giuseppe Conte, giudicata dall'ex sindaco di Torino troppo subalterna rispetto al Partito democratico. Uno scossone che potrebbe non solo destabilizzare i 5 Stelle ma ridisegnare gli equilibri in un campo largo sempre in agitazione. Fonti parlamentari del Movimento 5 Stelle parlano di "riflessione in corso" per la deputata, mentre lo stesso Conte per ora fa spallucce, cercando di nascondere gli imbarazzi.

Appendino ha chiesto a chiare lettere un cambio di "postura" su temi e alleanze dopo i non lusinghieri risultati delle ultime regionali nelle Marche, in Calabria (dove il candidato governatore Pasquale Tridico era espressione dello stesso M5s) e in Toscana. Il caso sarebbe emerso alla riunione congiunta dei gruppi parlamentari del M5s di Camera e Senato, tenutasi martedì sera. Appendino - come riportano alcune fonti parlamentari - ha messo sul piatto le dimissioni dalla carica di vicepresidente per invitare tutti a fare autocritica e a non usare ancora lo scarso radicamento sul territorio come giustificazione per i deludenti risultati ottenuti alle regionali. Secondo le stesse fonti, la vicepresidente avrebbe posto un nodo legato al coraggio e alla radicalità dei temi politici, necessari per intercettare la vasta astensione, sollevando anche la questione della postura all'interno delle alleanze ed evidenziando il rischio di snaturare il Movimento per portare acqua al mulino di forze distanti dai Cinque Stelle per valori e priorità.

M5S sbanda pure sui voli di Stato: lo scandalo che non c'è

Scandalo “volante” a 5 stelle. A dar retta alla vicepresidente del Movimento fondato da Beppe Grillo, l&rsqu...

Oggi arriva la risposta di Conte, che racconta: "Ieri abbiamo fatto, come spesso accade, un confronto in congiunta, non c'è stato nessun annuncio di dimissioni e io non ho ricevuto nulla. Permettetemi pure di dire che sono il presidente che ha nominato la vicepresidente: credo che se ci fossero dimissioni sarebbero arrivate prima a me. Non sono arrivate e poi in questo contesto non avrebbe neppure nessuna logica perché tenete conto che io devo andare in votazione per quanto riguarda il rinnovo della presidenza; quindi siamo tutti in scadenza e scadono automaticamente anche i vicepresidenti".

Antonella Bundu fa ricorso: regionali in Toscana, terremoto rosso. Cosa sta succedendo

Si è concluso lo scrutinio delle 3.922 sezioni per le regionali in Toscana (manca il risultato di una sola sezion...

Quanto all'invito a evitare uno 'schiacciamento' sul Pd, il presidente M5s assicura: "È quello che stiamo facendo, in ossequio a quello che è stato 'Nova', il processo costituente che ha autodefinito il Movimento 5 Stelle come una forza progressista indipendente". Quindi, con gli alleati "si va solo se ci sono programmi chiari, concordati per iscritto, dove ovviamente i nostri obiettivi strategici sono condivisi: questo è stato fatto sin qui e noi siamo assolutamente tutti legati a quello che è stato il processo costituente, il mandato che abbiamo ricevuto". 

L'amico di Montanari Compagno Falchi, dove ha portato Avs al 37%: l'uomo che terrorizza il Pd

Presa di coscienza Il Pd compie 18 anni e i dirigenti lo festeggiano così: abbiamo fallito

Manovre rosse Pd, il piano per riempirci di immigrati naufraga in aula

tag
chiara appendino
giuseppe conte
pd
movimento 5 stelle

L'amico di Montanari Compagno Falchi, dove ha portato Avs al 37%: l'uomo che terrorizza il Pd

Presa di coscienza Il Pd compie 18 anni e i dirigenti lo festeggiano così: abbiamo fallito

Manovre rosse Pd, il piano per riempirci di immigrati naufraga in aula

ti potrebbero interessare

498x288

Compagno Falchi, dove ha portato Avs al 37%: l'uomo che terrorizza il Pd

Redazione
3043x1153

Il Pd compie 18 anni e i dirigenti lo festeggiano così: abbiamo fallito

Redazione
1400x933

Pd, il piano per riempirci di immigrati naufraga in aula

Pietro Senaldi
1221x783

Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Redazione