Antonella Bundu fa ricorso: regionali in Toscana, terremoto rosso. Cosa sta succedendo

Il candidato del centrodetra Alessandro Tomasi ha raccolto 570.612 voti pari al 40,90% . Antonella Bundu di Toscana Rossa ha raggranellato 72.306 voti pari al 5,18% . Ed è stata proprio la candidata di Toscana Rossa , padre originario della Sierra Leonese ed ex compagna di Piero Pelù, a stupire tutti. Il suo è stato un successo personale, una "quasi vittoria" perché la sua lista, che tiene insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile , ha preso meno voti di lei fermandosi al 4,5% e restando sotto la soglia di sbarramento del 5% : non avrà, dunque, rappresentanti in Consiglio regionale.

Si è concluso lo scrutinio delle 3.922 sezioni per le regionali in Toscana (manca il risultato di una sola sezione). Il candidato del campo largo Eugenio Giani è stato riconfermato presidente con 752.241 voti pari al 53,92% .

Un Carlo Calenda sempre più critico - e lontano - dalla sinistra. Ora il leader di Azione si è scagliato c...

Secondo il Corriere della Sera, però, la Bundu non si arrende e ha tutta l'intenzione di provarci fino in fondo. "Il suo stato maggiore, riunito alla casa del popolo di San Niccolò, uno degli ultimi avamposti della sinistra-sinistra del centro di Firenze, annuncia il ricorso in tribunale - scrive il Corsera -: «Nel 2020 il M5S ebbe ragione in Veneto: tanti hanno messo la X solo su Bundu e non sulla lista ma l'intenzione di voto è chiara»".

La diretta interessata, ex consigliera e candidata nel 2019 alle Comunali a Firenze, in ogni caso si dice soddisfatta: "Siamo partiti che ci attribuivano lo 0,5% e abbiamo combattuto senza essere certi di riuscire ad entrare" nel consiglio regionale. "Siamo comunque molto contenti". E alla domanda se dialogherà con il centrosinistra, Bundu risponde: "Noi dialoghiamo sempre con tutti".