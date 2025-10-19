Avs, il capogruppo Andrea Di Leonardo: "Auspico una Norimberga per Meloni"

Alla faccia dei democratici. Ospite di Ring, programma in onda su Antenna Tre, Andrea Di Leonardo arriva a sperare il peggio per Giorgia Meloni. Discutendo sugli scontri avvenuti martedì sera a Udine, in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra italiana afferma: "Auspico una Norimberga per Meloni. Noi l’abbiamo denunciata per complicità nel genocidio". A quel punto un interlocutore fa subito notare a Di Leonardo quanto appena detto e ha ricordato come alcuni condannati "furono impiccati". La sua risposta? "Mi auguro che venga condannata (Meloni ndr), non impiccata".

Eppure il danno è fatto. E a rilanciare su X l'accaduto è Walter Rizzetto. Il deputato di Fratelli D’Italia ha anche taggato nel post il leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, e il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni: "Volete dire qualcosa?".