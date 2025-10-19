Avs, il capogruppo Andrea Di Leonardo: "Auspico una Norimberga per Meloni"

Alla faccia dei democratici. Ospite di Ring, programma in onda su Antenna Tre, Andrea Di Leonardo arriva a sperare il peggio per Giorgia Meloni. Discutendo sugli scontri avvenuti martedì sera a Udine, in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra italiana afferma: "Auspico una Norimberga per Meloni. Noi l’abbiamo denunciata per complicità nel genocidio". A quel punto un interlocutore fa subito notare a Di Leonardo quanto appena detto e ha ricordato come alcuni condannati "furono impiccati". La sua risposta? "Mi auguro che venga condannata (Meloni ndr), non impiccata".
Eppure il danno è fatto. E a rilanciare su X l'accaduto è Walter Rizzetto. Il deputato di Fratelli D’Italia ha anche taggato nel post il leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, e il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni: "Volete dire qualcosa?".
Ma non è tutto, perché nel corso del suo intervento Di Leonardo ha accusato il Prefetto di Udine di aver autorizzato l’uso di lacrimogeni tossici da parte della polizia durante la manifestazione Pro Pal nel capoluogo friulano. "Se ingrandite l’immagine - ha aggiunto il capogruppo di AVS commentando una foto - si legge la scritta ‘CS’ sui candelotti utilizzati dalle forze dell’Ordine. A Udine, il prefetto ha fatto utilizzare armi vietate a livello internazionale perché considerate armi chimiche. Mi assumo la responsabilità di quello che ho detto".
“Auspico una Norimberga per Meloni”— Walter Rizzetto (@w_rizzetto) October 17, 2025
E poi ancora attacchi al Prefetto di Udine su utilizzo di “armi chimiche” in seno agli scontri per #ItaliaIsraele
Questo il capogruppo #AVS Andrea Di Lenardo a #Udine
L’On. @NFratoianni ed il Sindaco De Toni vogliono dire qualcosa? pic.twitter.com/Imbv0HmP98