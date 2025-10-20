Giuseppe Conte sbrocca a porte chiuse: "Basta parlare dell'Appendino"

Il Pd ha fatto litigare Giuseppe Conte e Chiara Appendino, spingendo quest'ultima a rassegnare le dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Il caso ormai è noto, ma negli ambienti grillini non si fa che parlare dello strappo politico. Per questo il leader pentastellato ha voluto dare indicazione ai suoi di non parlare più di Appendino, basta.

Stando a quanto riportato da La Stampa, ora c'è da criticare il governo sulla manovra e da organizzare la manifestazione sulla libertà di stampa di martedì, a sostegno del conduttore di Report Ranucci. Poi, da giovedì a domenica, si aprirà la votazione online con cui gli iscritti M5s potranno rieleggere Conte presidente per altri quattro anni. Il risultato è scontato, essendo l'unico candidato. Il timore, semmai, è legato alla partecipazione al voto. Per Conte vedersi confermare nel suo incarico da una maggioranza risicata non sarebbe certo un bel segnale.