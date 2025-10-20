FdI inchioda Giuseppe Conte: "Spaccone, chiedi scusa"

Della serie: "Per non dimenticare". Dalle opposizioni e in particolare dal Movimento 5 Stelle piovono accuse e critiche sul governo per la manovra approvata in Consiglio dei Ministri e che presto andrà al vaglio del Parlamento. E da Fratelli d'Italia si premurano di ricordare perché la priorità dell'esecutivo dev'essere soprattutto quella di non aggravare debito e deficit.
C'è chi parla di investimenti limitati e taglio delle tasse limitato, come fa l'ex premier Giuseppe Conte. E FdI ne sottolinea la "faccia tosta" e la memoria colpevolmente corta. Forse perché la situazione non facile dei conti pubblici e la "mission impossible" del governo Meloni, dal 2022 a oggi dipende proprio dal dissennato dissesto finanziario causato dall'eredità pentastellata.
L'occasione giusta è un post dello stesso Conte sulla sua pagina Facebook ufficiale: "Prenotate subito ristoranti, vacanze e abbonamenti in palestra per i ragazzi. Faccio un esempio: con la manovrina Meloni se lavorate per 30mila euro lordi l'anno (circa 1.700 netti al mese) avrete circa 3 euro di taglio mensile alle tasse. Tutta vita - commenta con quello che dovrebbe essere sarcasmo il leader del M5s -. Lo dicono i calcoli della Fondazione commercialisti, non l'opposizione cattiva. Ma si può sbandierare come fosse una soluzione un intervento del genere sull'Irpef mentre ci sono il carovita che morde e il record di povertà? In questi 3 anni le tasse si sono mangiate oltre 20 miliardi di stipendi fra inflazione e carovita".
"Non hanno capito - prosegue Conte - che potere d'acquisto e stipendi in questo momento sono la prima emergenza nazionale. Il Governo sembra solo impegnato a rassicurare con la premier che 'non c’è alcuna tassa sugli extraprofitti delle banche' e a trattare sconti per i giganti del web che pagano briciole di tasse. Insomma, sugli stipendi anche per quest’anno è andata meglio a ministri e sottosegretari a cui hanno aumentato i rimborsi a disposizione. Per tutto il resto si investe in armi. Noi continuiamo a insistere: si recuperino soldi veri da extraprofitti e riarmo, si investano su un forte taglio delle tasse, con allargamento della no tax area".
Ricette, ricette, ricette, insomma. Un classico di chi sta alle opposizioni. Peccato che, ricorda la pagina Facebook di Fratelli d'Italia, quando Conte è stato a Palazzo Chigi abbia prodotto dei disastri. "Il Superbonus voluto da Giuseppe Conte ci costerà 40 miliardi solo quest’anno, pesando pesantemente sulla manovra finanziaria del 2026 - sottolineano dal partito della premier -. Più di un’intera manovra. Invece di chiedere scusa agli italiani, continua a fare lo spaccone. Le sue scelte scellerate le stiamo ancora pagando tutti noi". Scuse invocate che però non arriveranno mai.