Scioperi e cortei, ora sinistra e sindacati puntano alla spallata di piazza

Le piazze di domani e quelle di dopodomani. Altro che “autunno caldo”, l’opposizione – politica e sindacale - punta a una mobilitazione continua. Dalle proteste pro-Pal e contro la legge di bilancio all’inevitabile referendum contro la riforma della giustizia della prossima primavera. Un passo alla volta: prima del “cessate il fuoco” a Gaza c’erano state le piazze pro-Pal; questa settimana toccherà alla piazza della Cgil contro la manovra economica fresca di presentazione da parte del governo; poi toccherà di nuovo al «grande movimento per la Palestina libera» dell’Usb – quelli dello sciopero generale del 22 settembre - intenzionati a fare il bis a novembre. Non c’è soluzione di continuità tra le sigle politiche e quelle sindacali. Il filo conduttore è la lotta contro l’esecutivo di Giorgia Meloni. Accusato dal senatore del Pd Andrea Giorgis, capogruppo del partito di Elly Schlein in commissione Affari costituzionali, di compiere passi da gigante nientemeno che «verso la democrazia totalitaria», quella «secondo cui chi vince può tutto». Già sottosegretario alla Giustizia, Giorgis usa questa espressione per anticipare la mobilitazione del Pd in vista del referendum contro la separazione delle carriere e la riforma del Csm.

Ai dem serve cavalcare l’onda lunga delle proteste nelle piazze per sperare di spuntarla in primavera. E qui entrano in ballo i sindacati e la loro agenda di mobilitazioni. Il primo step lo compirà, sabato prossimo, la Cgil di Maurizio Landini. A Roma, con concentramento alle ore 13,30 in piazza della repubblica, è in programma la manifestazione nazionale su “democrazia al lavoro”. Dentro c’è un po’ di tutto, basta dare un’occhiata alla piattaforma di rivendicazione: «Per aumentare salari e pensioni»; «per dire no al riarmo»; «per investire su sanità e scuola»; «per dire no alla precarietà»; «per una vera riforma fiscale». La destinazione finale del corteo sarà piazza San Giovanni, dove prenderà la parola Landini. «Mobilitiamoci per la pace e per un modello di sviluppo sostenibile. La strada intrapresa dal governo peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone», sostiene il “sindacato rosso”. Landini, che a proposito di toni da abbassare è reduce dall’appellativo di «cortigiana» rifilato alla premier Meloni, ha un obiettivo ambizioso: «Saldare la lotta al riarmo» – fronte estero col traino pro-Pal – «con quella per il lavoro» (blocco tradizionalmente sindacale in tempi di manovra finanziaria).