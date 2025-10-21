Puglia, altro scandalo: ristorante e area relax, ecco il conto

È tutto lecito, per carità: forse non è altrettanto conveniente (men che meno per le tasche dei cittadini pugliesi), però questo è un altro paio di maniche. Ché è tempo di regionali (a Bari e dintorni si vota esattamente tra un mese), di passaggi di testimoni, di campagne elettorali più o meno efficaci: la giunta Pd di Michele Emiliano è agli sgoccioli, i dem puntano sull’ex sindaco barese Antonio Decaro e al palazzo della regione è tutto un subbuglio. Letteralmente, però: nel senso che sta per diventare un enorme cantiere. Colpa dell’ottava variazione al bilancio, colpa del “lascito” tra amministrazioni, colpa che ormai è così e c’è poco da fare: è arrivata ufficialmente, nei giorni scorsi, l’autorizzazione ai lavori di ristrutturazione per il ristorante dello stabile che ospita la regione Puglia e l’assegno ammonta alla bellezza di 1, 5 milioni di euro. Sì, certo, mettere le mani nel pubblico è sempre oneroso, i costi lievitano, le fatture s’accatastano: tuttavia no, forse non era il caso o (almeno) non era il caso di spendere così tanto, specie se ci sono questioni che si trascinano da mesi, da anni, per esempio, la buttiamo là, quella del buco sul fronte della Sanità che, a giugno 2025, in Puglia, era ancora stimato in 47 milioni di euro: ma come fai, con un disavanzo del genere e tutto quello che comporta, a sborsare un trentesimo di ciò che ti serve per appianare i debiti in un’area relax e in una sala da the? E invece.

E invece (come scrive Il Fatto quotidiano) la delibera fresca fresca di via libera prevede una mensa e una zona ristorante entrambe concepite per essere utilizzate anche da chi non lavora in regione, scostamento sui conti: 350mila euro (e fin qui, d’accordo, ci si può pure stare). E invece si stima di pagare altri 570mila euro per i mobili e addirittura 930mila euro per le attrezzare (e allora lo scontrino inizia a essere un tantinello salato). E invece il progetto è un inno allo sfarzo che comincia all’entrata (ingressi rigorosamente in rovere e palette di colori «per tramettere un senso di identità», un po’perfezionismo e un po’armocromista style: Schlein fa proseliti), continua nella zona relax (siamo dentro gli uffici amministrativi dell’ente regionale, non al dopolavoro della bocciofila) e finisce con la «sala eventi studiata per garantire privacy contemplandogli spazi riservati alle riunioni o agli incontri di lavoro». Quasi 500 (478) metri quadrati e una capacità ricettiva per circa 250 clienti alla volta, una cura quasi maniacale per i dettagli, soprattutto per le sfumature: «A ogni spazio architettonico», si legge nel piano, «si è cercato di attribuire non un colore ma il suo colore», guai a sbagliare tono.