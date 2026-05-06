L'Aria che tira, Michele Emiliano in imbarazzo con i prezzi della benzina

Momenti di imbarazzo su LA7 che hanno coinvolto l'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Nel corso della trasmissione "L'aria che tira", David Parenzo ha aperto il collegamento con Emiliano che si è subito scusato con i telespettatori: "Sono in auto, a un distributore di benzina. È un collegamento di fortuna ma non volevo mancare a nessun costo. Mi scuso, ho avuto un contrattempo".
Il conduttore ha colto immediatamente la palla al balzo e ha incalzato l'ex presidente: "A questo punto facciamo la benzina con lei. È cara la benzina? Visto che tra poco parleremo dello Stretto di Hormuz. Faccia il cronista".
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A quel punto Emiliano, piuttosto imbarazzato, ha risposto dicendo di non vedere i prezzi: "In questo momento sto dando le spalle ai prezzi. Non abbiamo fatto benzina, ma immagino che sull'autostrada il prezzo sia alle stelle perché già è altissimo normalmente. Posso mandare qualcuno a controllare se mi date qualche minuto".
Parenzo, divertito, ha proseguito: "Così lo facciamo proprio in diretta… usiamo questa postazione mobile, questo ufficio mobile dell'ex presidente. È bella la trasmissione così". Il siparietto si è chiuso con l'ex presidente della Regione Puglia che, sporgendosi dal finestrino, ha chiesto a qualcuno informazioni sui prezzi di diesel e benzina.