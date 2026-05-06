L'Aria che tira, Michele Emiliano in imbarazzo con i prezzi della benzina

Momenti di imbarazzo su LA7 che hanno coinvolto l'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Nel corso della trasmissione "L'aria che tira", David Parenzo ha aperto il collegamento con Emiliano che si è subito scusato con i telespettatori: "Sono in auto, a un distributore di benzina. È un collegamento di fortuna ma non volevo mancare a nessun costo. Mi scuso, ho avuto un contrattempo".

Il conduttore ha colto immediatamente la palla al balzo e ha incalzato l'ex presidente: "A questo punto facciamo la benzina con lei. È cara la benzina? Visto che tra poco parleremo dello Stretto di Hormuz. Faccia il cronista".