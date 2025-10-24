Sondaggio-Mannheimer, smontate le balle di sinistra: "Meloni? Quasi il 50%..."

Renato Mannheimer smonta una delle narrative cavalcate dalla sinistra. Ospite di PiazzaPulita nella puntata in onda giovedì 23 ottobre su La7, il sondaggista mostra i numeri con cui gli italiani hanno risposto alla domanda: "Meloni non si confronta con i giornalisti scomodi, cosa ne pensa?". Da qui la rivelazione dell'esperto di Eumetra che riporta i seguenti numeri: solo poco più del 30 per cento ritiene che sia una frase giusta e quasi il 50 risponde che è sbagliato oppure "non è vero che si comporta così".

Il 21,2 addirittura decide di non rispondere. Corrado Formigli, non a caso, si dice preoccupato che "solo un cittadino su quattro o su tre sostenga che sia sbagliato non confrontarsi con i giornalisti più scomodi". Da qui la spiegazione del sondaggista: "In realtà è un argomento poco conosciuto dagli italiani". Insomma, per gli italiani non è vero che il premier non si confronta coi giornalisti. Dichiarazioni che arrivano proprio nella trasmissione di La7, dove più volte il conduttore ha accusato il presidente del Consiglio di sottrarsi alle sue domande.