Sondaggio Mentana, Fdi sempre in testa e crollo Pd: Lega-Vannacci, controsorpasso

Come ogni lunedì, eccoci arrivati all'appuntamento con il sondaggio Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. La formazione politica guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni registra un calo dello 0,2%, piazzandosi così al 27,7%. Restando dalle parti del centrosinistra, troviamo Forza Italia di Antonio Tajani in crescita dello 0,2% e a quota 7,4%. Bene anche la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,1% e raggiunge il 5,4%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo il Partito democratico in netto calo. Elly Schlein perde lo 0,3% e scende così al 21,8%. Male anche il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I pentastellati scendono dello 0,1% e si attestano così al 13,2%. Bene Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che crescono dello 0,1% e raggiungono quota 6,5%.