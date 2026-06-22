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Sondaggio Mentana, Fdi sempre in testa e crollo Pd: Lega-Vannacci, controsorpasso

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lunedì 22 giugno 2026
Sondaggio Mentana, Fdi sempre in testa e crollo Pd: Lega-Vannacci, controsorpasso

(Streaming La7, TgLa7 - Speciale regionali Calabria)

1' di lettura

Come ogni lunedì, eccoci arrivati all'appuntamento con il sondaggio Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. La formazione politica guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni registra un calo dello 0,2%, piazzandosi così al 27,7%. Restando dalle parti del centrosinistra, troviamo Forza Italia di Antonio Tajani in crescita dello 0,2% e a quota 7,4%. Bene anche la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,1% e raggiunge il 5,4%

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo il Partito democratico in netto calo. Elly Schlein perde lo 0,3% e scende così al 21,8%. Male anche il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I pentastellati scendono dello 0,1% e si attestano così al 13,2%. Bene Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che crescono dello 0,1% e raggiungono quota 6,5%.

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Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è sempre Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, stabile al 5,3%. Dunque Azione di Carlo Calenda (+0,2%) al 3,7%, Italia Viva di Matteo Renzi (+0,1%) al 2,5%, Più Europa stabile all'1,6%, Noi Moderati e Ora! all'1%. Stabile anche la percentuale di chi non si esprime, data al 27%.

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