Vannacci, il sondaggio della Ghisleri: quanti italiani lo promuovono, ecco le cifre

Roberto Vannacci attrae i delusi. Lo conferma Alessandra Ghisleri per cui "dietro la crescita del consenso attorno al suo movimento Futuro nazionale -stimato dai sondaggi tra il 4,0% e il 6,0%- affiora una domanda di ascolto, di identità e di riconoscimento che una parte dell'elettorato ritiene da tempo insoddisfatta dai partiti tradizionali". D'altronde, sostiene sulle colonne de La Stampa la sondaggista, "il bacino elettorale di Futuro nazionale attinge trasversalmente a elettorati diversi - dalla Lega a Fratelli d'Italia, dal Movimento 5 Stelle fino all'ampia platea degli astensionisti - accomunati da domande politiche, sociali e culturali a cui i partiti tradizionali non hanno saputo dare risposta".
L'ultima rilevazione di Only Numbers mostra come il 19,0% degli intervistati esprima un giudizio positivo nei suoi confronti, una quota tutt’altro che esigua e che sale al 34,1% nell'elettorato di centrodestra e al 37,5% tra gli elettori della Lega.
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D'altro canto il 56,0% ne dà una valutazione negativa, mentre il 16,4% mantiene una posizione neutrale. "Secondo gli intervistati - afferma Ghisleri - il principale fattore della sua crescita risiederebbe nella capacità di affrontare temi come sicurezza, immigrazione e identità nazionale (22.0%). Seguono la delusione verso i partiti tradizionali e la crisi della Lega - che insieme pesano per circa un quarto delle risposte - e, in misura minore, l'influenza dell'avanzata delle destre europee e una generica protesta antisistema". Diverso discorso per quanto riguarda il carisma personale dell’ex Generale. Questo infatti viene indicato soltanto dal 6,8% del campione come elemento decisivo del suo successo, anche se la percentuale sale al 20,7% tra i giovani".