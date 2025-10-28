FdI smaschera la sinistra: "Sempre più intollerante"

"La sinistra è sempre più intollerante verso chi non la pensa come lei. Violenze di piazza, aggressioni ai ragazzi di destra e fantocci del Presidente del Consiglio bruciati. Ma questa sinistra quando inizierà a condannare davvero la violenza rossa?": l'account di Fratelli d'Italia lo scrive in un post su Facebook a corredo di uno spezzone del programma 4 di Sera, in onda su Rete 4, in cui la deputata Grazia Di Maggio di FdI smaschera l'odio della sinistra nei confronti della destra e del governo.
"La delegittimazione del governo da parte della sinistra la vediamo nelle piazze in cui vengono incendiati busti col volto del presidente del Consiglio e dei ministri, lo vediamo in quello che è accaduto e che accade ormai da mesi davanti alle nostre sedi - ha sottolineato la Di Maggio -. Pensate a Torino, dove ragazzi di Gioventù Nazionale a cui va la nostra solidarietà, e a cui vorrei andasse anche la solidarietà della sinistra, facevano semplice volantinaggio davanti alle scuole e sono stati aggrediti e picchiati, accade nelle università in cui si impedisce ai nostri ragazzi di parlare di temi di pace e di attualità".
"Credo che la sinistra quando non governa dice che la democrazia in Italia è a rischio, questo semplicemente perché a governare non è lei, lo ha dimostrato Schlein all'estero e continuate a dimostrarlo dicendo che questo clima d'odio è portato avanti dal governo Meloni", ha chiosato la deputata.