FdI fa impazzire Debora Serracchiani: "La più grande asfaltata della storia"

Vi ricordate il celebre intervento di Debora Serracchiani in occasione delle dichiarazioni sulle intenzioni di voto alla Camera per il governo Meloni? Quella, se vogliamo, fu la prima di una serie di figuracce colossali, che l'opposizione ha raccolto in questi primi tre anni di esecutivo Meloni. "L'idea che questo tetto di cristallo che è stato infranto ora non rischi di rinchiudersi a causa di una politica che ci sembra di scorgere già dalle prime battute del suo governo vuole le donne un passo indietro rispetto agli uomini e dedite essenzialmente alla famiglia e ai figli. Speriamo di sbagliare", aveva tuonato la deputata del Partito democratico.
Non si era fatta attendere la risposta di Giorgia Meloni che, con una semplice constatazione, ha messo in luce tutte le contraddizioni di chi a sinistra crede di tutelare le donne, ma solo se la pensano come loro. "Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?", aveva replicato il premier.
A distanza di tre anni, le parole pronunciate da Giorgia Meloni assumono ancora più forza e credibilità. Così l'account social di FdI ha rispolverato quel video e ha commentato così: "La prima donna Premier non ha solo fatto la storia: ha portato l’Italia più di un passo avanti rispetto a chi l’ha preceduta".
