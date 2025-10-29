Ilaria Salis insulta Viktor Orban: "Ducetto magiaro"

E ancora, sempre su X: "Orban, più parli, più riveli la tua indole fascista. E ricordo a te e ai tuoi emuli che il popolo italiano il fascismo l’ha già ripudiato, una volta per tutte. Non permetteremo che riportiate indietro le lancette della storia: difenderemo le libertà e i diritti che abbiamo conquistato — e ne vogliamo conquistare ancora, e ancora, e ancora. P.S.: ma perché i cittadini europei devono continuare a finanziare il governo autocratico e oligarchico di questo signore?".

A Salis non sono infatti piaciute le parole del primo ministro ungherese che, in merito al processo che la vede imputata, ha detto: "Ilaria Salis è una signora italiana che è venuta in Ungheria e fin qui tutto bene, ne siamo felici, gli italiani sono molto apprezzati in Ungheria per diverse ragioni, dalla cultura al calcio alla dolce vita. Quindi in generale siamo felici che veniate da noi e stiate insieme a noi. Però se vieni in Ungheria per commettere dei crimini allora no, non sei benvenuto. E quella signora ha fatto esattamente questo, è venuta in Ungheria e ha usato violenza contro dei cittadini pacifici ungheresi, quindi è una criminale e dovrebbe stare in galera". Eppure quanto detto da Orban alla trasmissione 10 Minuti non è altro che la verità. D'altronde l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana è accusate delle aggressioni commesse a Budapest nel 2023 ai danni di militanti neo-nazisti.

