La matrice è rossa, ma i progressisti parlano di fascismo

Gli antisemiti sono sempre fascisti. Per definizione. A sinistra ne sono convinti, un po’ perché offuscati dall’ideologia e un po’ perché conviene far finta che sia così. E se, come successo con il caso di Emanuele Fiano, a cacciare un ebreo dall’università sono ragazzi che appartengono a un movimento di estrema sinistra? E che si presentano con uno striscione con sopra la Falce e martello? Non importa. Bisogna comunque parlare di fascismo, squadrismo e ritorno al passato. «C’è gente», ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, «che ha dato la vita per permetterci di riavere libertà, pace e democrazia, ottant’anni fa. Tutta la solidarietà a Lele Fiano a cui oggi è stato impedito di parlare da parte di squadristi sedicenti comunisti, ad un incontro all’università di Venezia. Viene da piangere a ricordare che l’ultimo Fiano che non potè parlare in una scuola fu proprio suo papà: era il 1938 e venivano promulgate le leggi razziali, dal regime fascista». Ma come «sedicenti comunisti»?

A parte che «sedicenti» è un termine è infelice, visto che ricorda quello che i progressisti dicevano delle Brigate rosse, quelli, caro Bonaccini, sono comunisti veri e propri, anche se la cosa a voi può ovviamente non piacere. «La solidarietà pelosa a Fiano», ha rincarato la dose Filippo Sensi, senatore dem, «mi fa quasi più orrore della violenza di quei quattro fascisti rossi». Insomma, rossi o neri, sempre fascisti devono essere... E non c’è soltanto il Pd. Per il segretario dei Radicali italiani, Filippo Blengino, quello che è successo a Venezia «non può che essere definito per ciò che è: un gesto fascista. Un atto di violenza intollerabile, che sa di un passato buio che credevamo superato». Mentre il Partito Liberaldemocratico ha lanciato l’allarme per il «ritorno di un clima di squadrismo dove chi la pensa diversamente deve essere messo a tacere».