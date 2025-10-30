Libero logo
giovedì 30 ottobre 2025
Ponte sullo Stretto, crisi di nervi per Ilaria Salis: "Quel Salvini..."

Poteva mancare Ilaria Salis nel pantheon di rappresentanti della sinistra che godono per la bocciatura della Corte dei Conti per il progetto del Ponte sullo Stretto? Naturalmente no. Lady okkupazioni, che di giustizia se ne intende, ne ha approfittato per postare sui social un commento irrisorio su Matteo Salvini che, essendo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è il primo promotore della grande opera. 

"La Corte dei Conti boccia il traballante progetto del Ponte Sullo Stretto – un’opera ideologica fortemente voluta dal governo ma non altrettanto dalla popolazione, che giustamente avverte ben altre priorità - il commento di Ilaria Salis su X -. Quei 13,5 miliardi possono essere destinati a un vero Piano Casa, alla sanità, all’istruzione, al welfare, al trasporto locale, alla transizione industriale: insomma, alla vere urgenze del Paese. Con buona pace delle manie di grandezza di quel Matteo Salvini che, fino a poco tempo fa, reclamava i pieni poteri… il governo accetti di fare un ragionevole passo indietro".

Dal canto suo, il leader della Lega si è detto pronto ad andare avanti comunque: "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico. In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall'Europa che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da sud a nord. Siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili per far partire i lavori. Andiamo avanti".

