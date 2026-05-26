Ilaria Salis scivola sull'italiano: la clamorosa gaffe a L'aria che tira

Strafalcione di Ilaria Salis a L'Aria Che Tira. L'ex supplente alla scuola secondaria, oggi europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, ha coniato un nuovo termine "zelanza". Accade durante un acceso scontro con Francesco Giubilei. Al centro l'esperienza cubana della Salis per conto della Flotilla. "Difenderò sempre la libertà, e la libertà è anche quella di andare in piazza a dire quelle stupidaggini", ha precisato il giornalista ed editore.

I poliziotti? "Fascisti, vanno disarmati": lo sfregio della sinistra alle divise Le polemiche seguite all’arresto a Milano, alla fine della settimana scorsa, di un cittadino senegalese, Diala Kan...

Da qui lo scivolone dell'attivista: "Nel caso dell'Arabia Saudita e del Qatar non mi sembra che abbiate difeso la libertà con tutta questa zelanza... Cosa mi dice a proposito della libertà dei palestinesi? Sono detenuti nelle carceri israeliane in condizioni disumane".

Enzo Iacchetti e Anna Foglietta, le star del partito della Flotilla: la "campagna acquisti" di Avs L’elenco degli oratori è in continua evoluzione. Il tempo, del resto, non manca: alla “Città d...