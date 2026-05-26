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Ilaria Salis scivola sull'italiano: la clamorosa gaffe a L'aria che tira

martedì 26 maggio 2026
Ilaria Salis scivola sull'italiano: la clamorosa gaffe a L'aria che tira

1' di lettura

Strafalcione di Ilaria Salis a L'Aria Che Tira. L'ex supplente alla scuola secondaria, oggi europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, ha coniato un nuovo termine "zelanza". Accade durante un acceso scontro con Francesco Giubilei. Al centro l'esperienza cubana della Salis per conto della Flotilla. "Difenderò sempre la libertà, e la libertà è anche quella di andare in piazza a dire quelle stupidaggini", ha precisato il giornalista ed editore.

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Le polemiche seguite all’arresto a Milano, alla fine della settimana scorsa, di un cittadino senegalese, Diala Kan...

Da qui lo scivolone dell'attivista: "Nel caso dell'Arabia Saudita e del Qatar non mi sembra che abbiate difeso la libertà con tutta questa zelanza... Cosa mi dice a proposito della libertà dei palestinesi? Sono detenuti nelle carceri israeliane in condizioni disumane".

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L’elenco degli oratori è in continua evoluzione. Il tempo, del resto, non manca: alla “Città d...

Intanto un report appena pubblicato dal Network Contagion Research Institute (Ncri), e visionato dall'Adnkronos, ricostruisce quella che i ricercatori descrivono come una rete di influenza allineata all'Iran e Hamas, operativa negli Stati Uniti e finanziata da una fondazione da 48 milioni di dollari senza registrazione legale nello Stato della Florida. Al centro c'è Susan "Medea" Benjamin, fondatrice di CodePink e al vertice dell'Arc of Justice Foundation. Intorno a lei, una costellazione di organizzazioni, convogli umanitari e volti noti dell'attivismo internazionale, tra cui Ilaria Salis e Mimmo Lucano. Entrambi infatti erano a bordo del convoglio Nuestra América, partito da Miami il 20 marzo 2026 con destinazione Cuba. 

Qui il video della gaffe di Ilaria Salis su La7

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l'aria che tira

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