Debora Serracchiani, la sparata contro Meloni: "Intento punitivo"

Debora Serracchiani ringrazia Giorgia Meloni. In collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata in onda venerdì 31 ottobre su La7, la deputata del Partito democratico lascia David Parenzo di sasso. "Sì, voglio ringraziare sentitamente Meloni". Incalzata sulle motivazioni, la dem spiega: "Meloni ha chiarito con le sue parole l'intento punitivo alla base della riforma. Ce lo dice anche il ministro Nordio, questa riforma della giustizia non serve a rendere la giustizia più efficiente, più veloce e più efficace".

Per la Serracchiani il presidente del Consiglio ha detto chiaro e tondo "che la riforma della Giustizia e quella della Corte dei Conti sono la risposta adeguata dell'invadenza della magistratura... Ci ha chiarito benissimo quali sono le ragioni alla base delle riforme". La riforma costituzionale della giustizia è stata approvata nell'aula del Senato con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti.