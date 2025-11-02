Elly Schlein, le bordate di Malaguti su "La Stampa": "Solito teatrino, solita sconfitta"

Le bordate di Romano Prodi hanno terremotato la sinistra. Questo è il punto. Ci si riferisce a quanto detto ormai più di una settimana fa dall'ex premier a Otto e Mezzo, di fronte a una Lilli Gruber sbigottita, una critica serrata ad Elly Schlein e al suo Pd. O meglio, una critica serrata a quella sinistra che, secondo Prodi, "ha voltato le spalle all'Italia". Parole che vengono citate in premessa dal direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, nel suo fondo sul quotidiano torinese di oggi, domenica 2 novembre. Un fondo che va a rendere ancor più profonde le fratture a sinistra: Malaguti, infatti, mostra di condividere i principali punti del pensiero prodiano. E il commento, dunque, si traduce in altre clamorose bordate contro Schlein, bordate che arrivano da un quotidiano - La Stampa - schierato senza alcun tentennamento sul fronte progressista. Schierato a sinistra.

Secondo Malaguti, "è parecchio tempo che il Professore è freddo con Elly Schlein – posso dare consigli anche se non mi sono richiesti - ma questa frase sulla sinistra che gira le spalle all’Italia è la pietra tombale su un rapporto che non è mai nato. Siamo di fronte ad una frattura che inquieta quella parte del Paese, non così minoritaria, che si considera progressista", premette il direttore.