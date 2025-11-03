4 di Sera, Bignami smonta Fina: "Cosa è prioritario per la sinistra"

A 4 di Sera scontro tra Michele Fina del Pd e Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi. Fina snocciola la solita propaganda contro l'esecutivo e attacca: "Gli sbarchi irregolari in Italia rispetto all'anno scorso sono aumentati. Noi diciamo che la politica dell'immigrazione in questo Paese non funziona. Attenzione, sono 60 mila, vorrei citare altri due numeri. Se ne sono andati l'anno scorso 160 mila giovani. Quelli che studiano e si formano in questo Paese se ne vanno fuori. Quelli che non studiano e non lavorano magari rimangono in Italia. In più abbiamo 280 mila persone in meno tra nascite e morti. Questo Paese perde 400 mila persone all'anno. Perché lo dico? Perché siamo un Paese troppo vecchio. Perché siamo un Paese dove le persone fanno fatica a arrivare alla fine del mese. C'è il costo della vita. Fanno fatica a curarsi. Fanno fatica a mandare le persone a scuola. E allora lei ha detto redditi. Quando tu hai persone più diseguali e più povere, da una parte sono più fragili, più esposte. E dall'altra sono anche più disposte a delinquere per campare. Noi pensiamo che bisogna garantire la sicurezza a 360 gradi".

A questo punto ci pensa Bignami a spiegare come stanno davvero le cose e ribatte sul tema della sicurezza, spesso ignorato dalla sinistra: "Il tema della sicurezza non è di destra o di sinistra, ma ci sono proposte diverse. Noi ad esempio abbiamo varato un decreto, un decreto sicurezza, che la sinistra legittimamente ha ostacolato fino a fare ostruzionismo per impedirne l'approvazione, con cui introducevamo maggiori tutele per le nostre forze dell'ordine, maggiori tutele nei confronti degli anziani che vengono truffati, proteggevamo maggiormente i giovani usati per l'accattonaggio, chiedevamo maggiori tutele per le persone a cui venne occupata la prima casa. La sinistra ha detto che quel decreto era illiberale, perché evidentemente ritiene che la libertà di occupare una casa, sfruttare i minori, aggredire le forze dell'ordine, venga prima di tutelare invece le forze dell'ordine, i minori, gli anziani e le altre fattispecie che abbiamo difesa. Ecco, questo è un esempio di come la sicurezza venga interpretata in maniera diversa. Per noi viene prima il diritto degli anziani ad essere tutelati, di chi ha una casa di averla protetta, di un minore a non essere sfruttato, delle forze dell'ordine a non essere aggrediti". Piddino colpito e affondato.