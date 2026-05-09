Paolo Del Debbio smentisce l'addio a Mediaset: "Le solite menzogne". E su Pier Silvio Berlusconi...

Le indiscrezioni su un possibile addio a Mediaset di Paolo Del Debbio rovinosamente smentite dal diretto interessato, che con una nota ribatte colpo su colpo e spazza via le illazioni. Il conduttore di Dritto e Rovescio e di 4 di Sera ha deciso di intervenire in prima persona per stroncare le voci circolate nelle ultime ore su un presunto passo indietro dal Biscione, negando inoltre qualsiasi frizione con l'azienda e rilanciando invece il rapporto con il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.
"Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene. Sono le solite ricostruzioni fantasiose alle quali, francamente, sorrido e vado avanti con serenità", ha messo nero su bianco Del Debbio nella nota diffusa per chiarire la sua posizione.
Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "Che tr***io", poi il gesto clamorosoA Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si parla del cas...
Il giornalista e volto di punta di Rete 4 ha inoltre rivelato di aver avuto recentemente un confronto diretto con l'editore, incontro definito positivo e stimolante. "Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l'editore Pier Silvio Berlusconi, dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset - ha aggiunto -. Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante. Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c'è nulla di vero", conclude tranchant Paolo Del Debbio.